Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Бар
  4. Бар

Купить недвижимость в Баре, Черногория

Будва
1018
Петровац
170
Ульцинь
49
Цетинье
7
Rijeka Crnojevica
1
1 720 объектов найдено
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
36 м²
€ 117,000
Продается однокомнатная квартира в Будве в всегда привлекательном месте в квартале Розино. К…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
50 м²
€ 170,000
Продается двухкомнатная квартира в Будве в тихом месте недалеко от моря. Квартира имеет площ…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
22 м²
€ 59,000
Продаются квартиры в новостройке недалеко от центра Будвы. В здании 8 этажей, предусмотрен…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 94 м² 6/7 Этаж
€ 250,000
Квартира с 2 спальнями в центре Будвы. Площадь квартиры 94 м2, состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 3 Этаж
€ 260,000
Квартира в Будве 86 м2 в доме в 150 метрах от моря и пляжей, через дорогу от парка Славенска…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 280,000
Продажа меблированной вартиры площадью 80 м2, расположенной в Будве, возле объездной дороги …
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 3 Этаж
€ 156,500
Продается меблированная квартира, площадью 59 м2, в Розино, Будва. Квартира расположена н…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 106,000
Продается полностью меблированная квартира в новом доме в Будве. Полного метража 34 м2, квар…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 6 Этаж
€ 172,800
Продается квартира 64 м2 в Будве. Квартира расположена на 6 этаже нового дома. Он расп…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м² 5 Этаж
€ 165,000
Трехкомнатная меблированная квартира в Будве в доме Брера в Розино. Структура квартиры 75…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 170,000
Будва, Видиковац - трехкомнатная квартира с панорамным видом на море на продажу. Видикова…
Квартира 2 спальнив Петровац, Черногория
Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м² 2 Этаж
€ 169,990
Продается трехкомнатная квартира 85 м2 в Петроваце, в 350 м от побережья. Структура кварт…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 2 Этаж
€ 164,500
Продается просторный и светлый апартамент с двумя спальнями в комплексе с бассейном в тихом …
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 6 Этаж
€ 174,000
Двухкомнатная квартира в центре Будвы рядом с TQ Plaza Площадь 49 м2. Из окна открывается…
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
67 м²
€ 205,000
NUM 3990 Квартира на продажу в Будве. Квартира имеет площадь 67 м2 и расположена на 4 эта…
Квартира 1 спальняв Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
37 м²
€ 74,000
NUM 5218 Продается строящаяся квартира в привлекательном месте в Петроваце. Мы предлагаем а…
Квартира 2 спальнив Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 4 Этаж
€ 205,000
Продается современная квартира на 4 этаже в новом доме с лифтом в Будве. 62 м2 + 13 м2 па…
Дом 2 спальнив Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
3 Количество комнат 1 ванных комнат 93 м²
€ 360,000
Будва, Режевичи - продажа дома в окрестностях Будвы. Две спальни. С прекрасным видом на м…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
26 м²
€ 75,000
Продается новая однокомнатная квартира в Будве. Квартира имеет площадь 26 м2 и расположена н…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
65 м²
€ 155,000
На продажу предлагается квартира в новом доме, распологающимся в тихом районе Будвы под назв…
Квартира 1 спальняв Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
37 м²
€ 74,000
Продажа квартир в стадии строительства, в привлекательном месте в Петроваце. Мы предлагаем …
Квартира 3 спальнив Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м² 3 Этаж
€ 300,000
Меблированная квартира с 3 спальнями в Будве, в районе Розино. Район имеет развитую инфрастр…
Дом 12 спаленв Бар, Черногория
Дом 12 спален
Бар, Черногория
356 м² Количество этажей 2
€ 500,000
Большой дом - можно использовать как мини отель на 12 квартир. Он расположен на участке площ…
Квартирав Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
26 м²
€ 75,000
NUM 5214 Более новая однокомнатная квартира на продажу в Будве. Квартира имеет площадь 26 м2…
Квартира 1 спальняв Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
65 м²
€ 155,000
NUM 5210 Мы предлагаем на продажу квартиру в новом здании, расположенном в тихом районе Буд…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
212 м²
Цена по запросу
Домв Круче, Черногория
Дом
Круче, Черногория
€ 110,000
Продается участок в поселке Круче, Барская ривьера.  Дом площадью 100м2 расположен н…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 107 м²
€ 275,000
Продается дом в городе Петровац, Будванская Ривьера. В двухэтажном доме 107 м2, есть гост…
Вилла 5 спаленв Будва, Черногория
Вилла 5 спален
Будва, Черногория
6 Количество комнат 4 ванных комнат 494 м²
€ 799,000
Аутентичная каменная вилла в элитном поселке Скочичевойка, Будва. Общая площадь 494 м2 (г…
Дом 3 спальнив Петровац, Черногория
Дом 3 спальни
Петровац, Черногория
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 320,000
В доме три этажа. Площадь 200 м2 (118 м2 жилая площадь + 82 м2 терраса) в списке недвижимост…

Параметры недвижимости в Бар, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

В каком городе покупать недвижимость, если хочешь жить на юге Черногории

Город Бар, расположенный на побережье Адриатики, относится к числу важных туристических центров Черногории. Ежемесячно сюда прибывают сотни иностранцев, чтобы оценить морские пейзажи и прогуляться по ухоженным набережным. Поток туристов не иссякает с апреля по октябрь, когда воздух в этих местах прогревается до 30 градусов тепла.

Как и другие города Черногории, Бар богат на достопримечательности. Здесь можно встретить множество старинных объектов, вроде Дворца короля Николы или крепости Хай-Нехай. Поражает свои величием старая маслина, произрастающая в окрестностях города. Этому оливковому дереву без малого 2 000 лет.

Кто и почему покупает недвижимость в Баре

Местное жилье пользуется большим спросом у европейцев и граждан СНГ. И на то есть немало причин:

  • купленная недвижимость в Баре, Черногория позволяет проводить летние отпуска на одном из престижных курортов в Европе;
  • на перепродаже жилья можно хорошо заработать. В среднем, квартиры и дома в Баре растут в стоимости на 5-10% ежегодно;
  • приобретенные апартаменты легко сдаются в аренду.

Какова стоимость жилья в Баре

Местная недвижимость оценивается на 10-20% дешевле, чем аналогичные объекты в Которе, Будве и других соседних курортах. Приобрести жилье в Баре вблизи с морем можно вполне за 1 000-1 300 евро за кв. метр. Дороже будут стоить только элитные виллы и частные коттеджи. Цена таких домов в Баре достигает 2000-3000 евро за «квадрат».

Realting.com
Перейти