В каком городе покупать недвижимость, если хочешь жить на юге Черногории
Город Бар, расположенный на побережье Адриатики, относится к числу важных туристических центров Черногории. Ежемесячно сюда прибывают сотни иностранцев, чтобы оценить морские пейзажи и прогуляться по ухоженным набережным. Поток туристов не иссякает с апреля по октябрь, когда воздух в этих местах прогревается до 30 градусов тепла.
Как и другие города Черногории, Бар богат на достопримечательности. Здесь можно встретить множество старинных объектов, вроде Дворца короля Николы или крепости Хай-Нехай. Поражает свои величием старая маслина, произрастающая в окрестностях города. Этому оливковому дереву без малого 2 000 лет.
Кто и почему покупает недвижимость в Баре
Местное жилье пользуется большим спросом у европейцев и граждан СНГ. И на то есть немало причин:
- купленная недвижимость в Баре, Черногория позволяет проводить летние отпуска на одном из престижных курортов в Европе;
- на перепродаже жилья можно хорошо заработать. В среднем, квартиры и дома в Баре растут в стоимости на 5-10% ежегодно;
- приобретенные апартаменты легко сдаются в аренду.
Какова стоимость жилья в Баре
Местная недвижимость оценивается на 10-20% дешевле, чем аналогичные объекты в Которе, Будве и других соседних курортах. Приобрести жилье в Баре вблизи с морем можно вполне за 1 000-1 300 евро за кв. метр. Дороже будут стоить только элитные виллы и частные коттеджи. Цена таких домов в Баре достигает 2000-3000 евро за «квадрат».