Квартира 2 спальни Будва, Черногория 3 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м² 3 Этаж

€ 260,000

Квартира в Будве 86 м2 в доме в 150 метрах от моря и пляжей, через дорогу от парка Славенска…