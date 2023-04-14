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Купить коттедж в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
32
Anavissos Municipal Unit
24
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
16
Vari Municipal Unit
14
Saronida Municipal Unit
8
Saronis
8
Анависос
8
Municipality of Lavreotiki
2
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55 объектов найдено
Коттедж 6 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 ванных комнат 350 м²
€ 640,000
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат 240 м²
€ 560,000
Vari south of Athens Korbi area, independent maisonette 240 sq.m. corner on a plot of 250 sq…
Коттедж 4 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат 300 м²
€ 980,000
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 7 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Коттедж 5 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 5 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив lakka, Греция
Коттедж 4 спальни
lakka, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Коттедж 6 спаленв периферия Аттика, Греция
Коттедж 6 спален
периферия Аттика, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
Коттедж 6 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальнив lakka, Греция
Коттедж 3 спальни
lakka, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 гостиных, 2…
Коттедж 2 спальнив Legrena, Греция
Коттедж 2 спальни
Legrena, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 2 спальнив периферия Аттика, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 11 спаленв периферия Аттика, Греция
Коттедж 11 спален
периферия Аттика, Греция
15 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 504 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
Коттедж 1 комнатав Анависос, Греция
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 505,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Коттедж 1 спальняв Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 58,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 57 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 1 спальняв Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 595,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 6 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 6 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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