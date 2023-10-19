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Жилая
Греция
периферийная единица Халкидики
Жильё в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
1431
The Municipality of Sithonia
436
Никити
263
Полийирос
158
Касандрия
146
The municipality Nea Propontida
137
Муниципалитет Аристотеля
103
Неа-Муданья
63
Иерисос
58
Неос-Мармарас
47
Сикея
15
Пляж Геракини
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Ормилия
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2 277 объектов найдено
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
4
163 м²
3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
3
120 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
2
100 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
2
100 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
2
100 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
2
100 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
2
100 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Chaniotis, Греция
5
3
This impressive newly built villa is nestled amidst the most prestigious area in the most va…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kriopigi, Греция
3
2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
€350,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Penthouse apartment including 55 sq m of living space including 2 bedrooms, a kitchen, a fu…
€100,000
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Квартира 1 спальня с балконом, в центре города
Polychrono, Греция
1
1
Holiday home by the seaside in the thriving seaside town of Polihrono. The home only 40 met…
€132,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
2
1
Ground floor tidy two-bedroom, apartment for sale in a small complex centrally located with…
€119,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
3
2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
€204,000
Рекомендовать
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
1st floor tidy two-bedroom, apartment for sale in a small complex centrally located within …
€169,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
2
2
Dream home on 2 levels including 68 sq meters of living area including, 2 bedrooms, 2 bathro…
€158,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
2
2
Halkidiki seaside urban living at its finest! This prime core area, single-family home with …
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
2
1
Amazing prime location with this apartment in front of the beach with 71.5 sq meters of livi…
€269,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
1
1
Dream home fully furnished with all the electrical applinaces (45 SQ M), turn key ready and …
€155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
2
1
Holiday home in the thriving seaside town of Kriopigi with 50 sq meters of living area, incl…
€80,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Siviri, Греция
3
2
This beachfront maisonette is a residential unit located directly on the beach with amazing …
€370,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Pefkochori, Греция
2
1
Apartment with 59.26 sq meters of living area, including 2 bedrooms, a full bathroom, kitche…
€85,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики
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