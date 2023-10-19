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Жильё в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
1431
The Municipality of Sithonia
436
Никити
263
Полийирос
158
Касандрия
146
The municipality Nea Propontida
137
Муниципалитет Аристотеля
103
Неа-Муданья
63
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2 277 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается красивый дом с жилой площадью 160 м². В 150 метрах от моря с прекрасными пляжами в…
€249,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€481,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 120 m2, 2 Уро…
€425,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Polychrono, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2…
€500,000
Таунхаус 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города в Chaniotis, Греция
Таунхаус 5 спален с балконом, с видом на море, в центре города
Chaniotis, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
This impressive newly built villa is nestled amidst the most prestigious area in the most va…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Kriopigi, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
€350,000
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Penthouse apartment including  55 sq m of living space including 2 bedrooms, a kitchen, a fu…
€100,000
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города в Polychrono, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, в центре города
Polychrono, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Holiday home by the seaside in the thriving seaside town of Polihrono.  The home only 40 met…
€132,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Ground floor tidy two-bedroom,  apartment for sale in a small complex centrally located with…
€119,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kriopigi, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
€204,000
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Квартира с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
1st floor tidy two-bedroom,  apartment for sale in a small complex centrally located within …
€169,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Dream home on 2 levels including 68 sq meters of living area including, 2 bedrooms, 2 bathro…
€158,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Halkidiki seaside urban living at its finest! This prime core area, single-family home with …
€350,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Amazing prime location with this apartment in front of the beach with 71.5 sq meters of livi…
€269,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Chaniotis, Греция
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Dream home fully furnished with all the electrical applinaces (45 SQ M), turn key ready and …
€155,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kriopigi, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kriopigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Holiday home in the thriving seaside town of Kriopigi with 50 sq meters of living area, incl…
€80,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Siviri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This beachfront maisonette is a residential unit located directly on the beach with amazing …
€370,000
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с гаражом, в центре города
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Apartment with 59.26 sq meters of living area, including 2 bedrooms, a full bathroom, kitche…
€85,000

Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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