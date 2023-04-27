В каких городах Грузии иностранцы предпочитают покупать недвижимость

Большинство лиц, планирующих купить дом в Грузии, выбирают или Тбилиси, или один из популярных курортов. Чаще всего это Батуми и другие приморские курорты — Кобулети, Чакви, Сарпи, а также центр горнолыжного спорта Гудаури. Реже встречается продажа домов в Грузии в Мцхете, Кутаиси и других менее востребованных у туристов городах.

Сколько в среднем стоят дома в Грузии

Цены на дома зависят не только от их метража и возраста, но и от месторасположения: наиболее высокие они в столице, где 1 кв.м стоит от 1000 евро, в то время как в Чакви или другом небольшом курорте стоимость 1 кв. м вдвое ниже. В среднем для того, чтобы приобрести частный дом в Грузии в популярном туристическом регионе, достаточно иметь 70-90 тыс. евро, а за 150 тыс. вы купите недавно построенный коттедж площадью 300 кв.м. Окупается приобретение достаточно быстро, поскольку сдача такого коттеджа в аренду дает 6-8% годовых. Владельцы домов на приморских курортах зарабатывают за сезон не менее 6-7 тыс. евро, особенно если дом находится неподалеку от пляжа.

Можно ли получить ВНЖ в Грузии при покупке недвижимости

Да, покупка дома в Грузии (а также квартиры, виллы и т. д.) дает такую возможность: чтобы претендовать на получение ВНЖ, нужно обзавестись недвижимостью на сумму от 100 тыс. евро. Однако этот вид на жительство краткосрочный, т.е. действительный только 12 месяцев. Продление ВНЖ через год возможно лишь в том случае, если вы по-прежнему будете оставаться собственником купленной недвижимости.