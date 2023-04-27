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Купить дом в Грузии

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451 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 223,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 179 м² Количество этажей 3
€ 186,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 1 спальня в Сарпи, Грузия
Коттедж 1 спальня
Сарпи, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 55 м² Количество этажей 3
€ 96,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 145 м²
€ 235,394
Villa Park - Ваша частная вилла на берегу Черного моря.   250 метров до моря. …
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 151 м²
€ 362,359
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии.   Ко…
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Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии.   Ко…
Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
244 м²
€ 153,912
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 152 м²
€ 180,167
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской ком…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 238 м²
€ 181,073
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.…
Таунхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 87 м²
€ 149,657
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
Таунхаус 6 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 317 м²
€ 301,350
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 6 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 спален
Батуми, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 284 м²
€ 269,599
Diamond Villas создан для тех, кто ищет комфорт и качество.   Проект создан с цел…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²
€ 244,448
Batumi Garden Inn - уникальные таунхаусы в Батуми.   Дизайн домов может быть выпо…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 330,187
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 345,279
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 1/3 Этаж
€ 330,187
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 291,639
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² 1/3 Этаж
€ 292,409
Wyndham Coastline — комплекс элитных таунхаусов в экологически чистом районе для семейного о…
Таунхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален
Батуми, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м²
€ 296,588
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 156 м²
€ 238,076
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 223,908
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 148 м²
€ 219,931
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 239 м² 3/3 Этаж
€ 361,240
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 241 м² 3/3 Этаж
€ 362,598
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 3/3 Этаж
€ 354,450
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 282 м² 3/3 Этаж
€ 420,994
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 415,915
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/4 Этаж
€ 82,350
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/4 Этаж
€ 87,851
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…

Регионы с недвижимостью на продажу

Тбилиси
Батуми
Аджарская Автономная Республика
Чакви
Загэси
Коджори
Нижняя Карталиния

Параметры недвижимости в Грузии

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В каких городах Грузии иностранцы предпочитают покупать недвижимость

Большинство лиц, планирующих купить дом в Грузии, выбирают или Тбилиси, или один из популярных курортов. Чаще всего это Батуми и другие приморские курорты — Кобулети, Чакви, Сарпи, а также центр горнолыжного спорта Гудаури. Реже встречается продажа домов в Грузии в Мцхете, Кутаиси и других менее востребованных у туристов городах.

Сколько в среднем стоят дома в Грузии

Цены на дома зависят не только от их метража и возраста, но и от месторасположения: наиболее высокие они в столице, где 1 кв.м стоит от 1000 евро, в то время как в Чакви или другом небольшом курорте стоимость 1 кв. м вдвое ниже. В среднем для того, чтобы приобрести частный дом в Грузии в популярном туристическом регионе, достаточно иметь 70-90 тыс. евро, а за 150 тыс. вы купите недавно построенный коттедж площадью 300 кв.м. Окупается приобретение достаточно быстро, поскольку сдача такого коттеджа в аренду дает 6-8% годовых. Владельцы домов на приморских курортах зарабатывают за сезон не менее 6-7 тыс. евро, особенно если дом находится неподалеку от пляжа.

Можно ли получить ВНЖ в Грузии при покупке недвижимости

Да, покупка дома в Грузии (а также квартиры, виллы и т. д.) дает такую возможность: чтобы претендовать на получение ВНЖ, нужно обзавестись недвижимостью на сумму от 100 тыс. евро. Однако этот вид на жительство краткосрочный, т.е. действительный только 12 месяцев. Продление ВНЖ через год возможно лишь в том случае, если вы по-прежнему будете оставаться собственником купленной недвижимости.

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