Купить дом в Пуховичский район, Беларусь

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Пуховичский район
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170 объектов найдено
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Дом
Дукора, Беларусь
53 м²
€ 14,929
Одноуровневый дачный дом на участке 23 сотки! Адрес: аг. Дукора, ул. А. Блашко ❤️Готовый для…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
52 м²
€ 36,102
Дачный дом в живописном месте! Адрес: СТ Строитель-100 ❤️Замечательная дача из бруса в эколо…
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 15,382
Готовый дом в садовом товариществе Остров! Адрес: СТ Остров &nbs…
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
140 м²
€ 80,529
Тихое и очень уютное место для загородной жизни. Идеальная дорога от МКАД до самого д…
Дом
Седча, Беларусь
111 м²
€ 43,341
Кирпичный дом в деревне Седча Адрес: д. Седча, ул. Железнодорожная. ❤️ Добротный кирпичный д…
Дом
Ситники, Беларусь
134 м²
€ 60,523
Готовый дом с участком в живописном месте Адрес: аг. Ситники, ул. Солнечная. ❤️Отличн…
Дом
Марьина Горка, Беларусь
114 м²
€ 59,628
Превосходный дом с участком в Марьиной Горке Адрес: Марьина Горка, пер.Ворошилова ❤️ Предлаг…
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
136 м²
€ 33,388
Продажа законсервированного жилого дома 2022 г.п. в коттеджной застройке гп Свислочь м…
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
156 м²
€ 36,184
Продаётся дом (законсервированное строение), 60 км от г. Минск, живописная деревня Миха…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 5,881
Ровный, ухоженный, правильной формы земельный участок (ча…
Коттедж
Туринский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 24,430
Двухэтажный дом посреди живописного леса! Адрес: д. Хочин, ул. Лесная ⭕️ О Вашем будущем уча…
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 7,239
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 14,025
Двухэтажный дом в СТ Строитель! Адрес: СТ Строитель ❤️ Отличный двухуровневый жилой дом в са…
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
54 м²
Цена по запросу
Продается жилой дом в д. Коробовичи, рядом с гп. Руденск. Минская обл., Пуховичский р-н, 46 …
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 22,620
Продаётся двухэтажный дачный дом в с/т Песчаное. В доме установлены стеклопакеты, имеется &q…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 5,338
Продается жилая дача недалеко от станции электрички Седча. От станции электрички и от станци…
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
114 м²
€ 21,716
Продается чудесный дом в 60 км от Минска (18 км от Марьиной горки). Минская область, Пухович…
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
137 м²
€ 47,865
Продаётся кирпичный дом в Пуховичском районе полностью готовый к проживанию! Адрес: д. Мосто…
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 24,882
Кирпичный дом на ухоженном участке в д. Ананичи Адрес: д. Ананичи ❤️ Двухэтажный дом полност…
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 13,120
Дом
Равнополье, Беларусь
76 м²
€ 30,311
Продается жилой дом из блоков облицованных кирпичом в прекрасном живописном месте, в 35 км о…
Дом
Равнополье, Беларусь
76 м²
€ 30,266
Жилой дом из блоков, облицованных кирпичом в прекрасном живописном месте, с газоваым отоплен…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 7,239
Продается небольшая жилая дача недалеко от станции электрички Рыбцы (3,5 км). От станции до …
Дом
Марьина Горка, Беларусь
98 м²
€ 81,343
Продается готовый дом в тихом месте с живописной природой. Адрес: Марьина Горка, ул. Народна…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 10,858
❤️Готовый для проживания двухуровневый дачный домом на просторном ухоженном участке в живопи…
Дом
Горелец, Беларусь
28 м²
€ 4,434
Деревня Горелец находится в 86 км от Минска. Спокойное хорошее место. С трассы и полностью п…
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 7,148
❤️ Предлагаем Вам двухэтажную кирпичную дачу в 39 км от МКАД. Адрес: СТ Жаворонок - Сад…
Дом
Дукора, Беларусь
75 м²
€ 20,811
Одноуровневый жилой дом на участке 17 соток в аг. Дукора Готовый для проживания од…
Дом
Правдинский, Беларусь
66 м²
€ 15,382
Продается жилой дом в д. Русаковичи. Минская обл., Пуховичский р-н, 48 км от МКАД. Од…
Дом
Зазерка, Беларусь
68 м²
€ 40,264
Сельский рай. Прекрасное сочетание участка и дома! Продается трехкомнатный дом с участком в …
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Параметры недвижимости в Пуховичский район, Беларусь
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