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Дома с бассейном в Пуховичском районе, Беларусь

Пережирский сельский Совет
41
Голоцкий сельский Совет
27
Руденский сельский Совет
22
Дукорский сельский Совет
16
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3 объекта найдено
Дом в Блонь, Беларусь
Дом
Блонь, Беларусь
Площадь 364 м²
Продается шикарный 100%-готовности коттедж в 56 км. от Минска. В доме выполнен индивидуальны…
$197,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаётся дом (агроусадьба)  в жилой деревне Малинники с работающей  клиентской базой. Краси…
$150,000
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Дом в Правдинский, Беларусь
Дом
Правдинский, Беларусь
Площадь 300 м²
В продаже 2 дома 2019 года постройки на участке 25 соток в частной собственности . В доме ве…
$69,000
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