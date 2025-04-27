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Дома с садом в Пуховичском районе, Беларусь

Пережирский сельский Совет
41
Голоцкий сельский Совет
27
Руденский сельский Совет
22
Дукорский сельский Совет
16
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60 объектов найдено
Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Уютный кирпичный дом с прекрасным видом на реку Свислочь расположен в тихом и живописном мес…
$70,000
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Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся деревянный дом со всеми удобствами в д.Зазерка, 22 км. от МКАД. Дом утеплен, на ок…
$56,200
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 37 м²
Дом в д. Пережир расположен в 19 км от МКАД по Пуховичскому направлению. 2015 года постройки…
$45,500
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается 2-х этажная дача с большим участком в Пуховичском районе в СТ «Горки-1», в 50км от…
$7,990
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается двухуровневый дом в г.п.Свислочь.Законсервирован. Планировка позволяет использоват…
$57,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Полноценный  дом со всеми удобствами с большим участком в одном из красивых мест Пуховичског…
$26,900
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Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Купить свой дом по цене однокомнатной квартиры в Минске!  Продается просторный новый дом со …
$59,900
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Дом в Блонский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блонский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продаётся отличная дача 100% готовности в Марьина Горка (С/Т"Звездочка 89"); Пуховичское нап…
$10,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дачный участок с домом в 35 км от МКАД в СТ Восход-3, Пережирский сельсовет Пухови…
$8,800
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 249 м²
Продается двухэтажный дом с мансардой в 35 км от МКАД в Пуховичском районе, Новопольский сел…
$55,000
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Дом в Дубровка, Беларусь
Дом
Дубровка, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается уютный домик в аг. Дубровка, всего в 10 км от г. Марьина Горка. Этот очаровательны…
$23,500
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
В 40км от Минска по Слуцкому направлению, Продается дача с двумя домами на участке:  каждый …
$35,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
В одном из замечательных уголков Пуховичского района, в д. Коробовичи, продается жилой дом. …
$21,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Супер предложение! Экологичный деревянный дом со всеми удобствами с большим участком в одном…
$33,500
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продаётся дача в с/т "Шарик" Пережирский сельсовет, Пуховичский район, 33 км от МКАД. Участо…
$7,770
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Дом в Моторово, Беларусь
Дом
Моторово, Беларусь
Площадь 105 м²
Дом бревенчатый, облицован кирпичом, с жилой пристройкой, двумя верандами, двумя погребами, …
$42,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается дом из бруса по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, д. Залесье…
$22,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дача в СТ "Руденская Надежда", 1км до ж/д станции в г. Руденске, Пуховичское напра…
$15,400
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Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается Дом в садовом товариществе "Озерное". Про геолокацию: Находится в 75 км от МКАД и…
$8,700
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается благоустроенный жилой дом с газовым отоплением в д. Пережир, ул. Широкая, д.8  Об…
$49,000
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Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Дом для большой семьи - Просторный холл - 3 большие спальни и 1 кабинет - 2 уровня и цокольн…
$105,000
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Дом в Руденск, Беларусь
Дом
Руденск, Беларусь
Площадь 110 м²
Просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Общая площадь дома - 110,3 м2, первый …
$87,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 240 м²
Стильный коттедж в 31 км от МКАД! ❤️ Двухуровневый коттедж с террасой, ландшафтным дизайном,…
$164,900
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается дача с баней в СТ "Торфяник-2008" 45 км от МКАД Могилевское направление.  Асфальти…
$36,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 134 м²
Ищете идеальный дом всего в 35-ти км от Минска? Новый, просторный блочный дом в г.п. Свислоч…
$99,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается двухэтажный дом с мансардным этажом в деревне Анетово, Руденский сельсовет, Пухови…
$70,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаётся дом (агроусадьба)  в жилой деревне Малинники с работающей  клиентской базой. Краси…
$150,000
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Таунхаус в Дружный, Беларусь
Таунхаус
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Продается уютная дача в СТ «Зорка» Дукорского сельского совета. Участок 10 соток. Дом уютный…
$4,500
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Дом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается дача! Пуховичское направление! 50 км. от МКАД! Уютный садовый домик для небольшой …
$12,300
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