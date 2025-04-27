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Коттеджи в Пуховичском районе, Беларусь

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9 объектов найдено
Коттедж в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Купить свой дом по цене однокомнатной квартиры в Минске!  Продается просторный новый дом со …
$59,900
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Коттедж в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Великолепный коттедж в итальянском стиле ❤️ Продается незавершённый строительством законсерв…
$49,000
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Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 243 м²
Примечательный загородный дом, 32 км от Минска. Этот загородный дом – сочетание классики и с…
$57,900
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Коттедж в Свислочь, Беларусь
Коттедж
Свислочь, Беларусь
Площадь 169 м²
Продается оооочень уютный дом из которого не хочется уходить г.п. Свислочь, переулок Молодёж…
$145,000
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Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Для любителей деревянного дома, заехал- живи и радуйся - Крайний участок, 18.76 соток в част…
$149,000
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Коттедж в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Продается двухэтажный коттедж в СТ "УЮТ-2" 60 км от МКАД Пуховичское направление.      Всего…
$74,950
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Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
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Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
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Коттедж в Руденский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Продается современный загородный коттедж в агрогородке Руденск, расположенный в живописном и…
$190,000
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Параметры недвижимости в Пуховичском районе, Беларусь

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