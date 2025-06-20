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Дома в Руденске, Беларусь

5 объектов найдено
Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
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Дом в Руденск, Беларусь
Дом
Руденск, Беларусь
Площадь 49 м²
Продам дом с хорошим участком, садом и огородом в развитом г.п. Руденск-спутнике Минска, 33 …
$20,900
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Дом 1 комната в Руденск, Беларусь
Дом 1 комната
Руденск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Отличный вариант дома под ремонт для обустройства и перепланировки под свой вкус. Дом на 2 в…
$12,000
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Дом в Руденск, Беларусь
Дом
Руденск, Беларусь
Площадь 86 м²
Добротный дом в городе-спутнике Руденск. ул.Адамовича, 1631 километр от МКАД.Площадь участка…
$110,000
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Дом в Руденск, Беларусь
Дом
Руденск, Беларусь
Площадь 110 м²
Просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Общая площадь дома - 110,3 м2, первый …
$86,900
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