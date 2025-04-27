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Дома с гаражом в Пуховичском районе, Беларусь

Пережирский сельский Совет
41
Голоцкий сельский Совет
27
Руденский сельский Совет
22
Дукорский сельский Совет
16
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36 объектов найдено
Дом в Туринский сельский Совет, Беларусь
Дом
Туринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Уютный кирпичный дом с прекрасным видом на реку Свислочь расположен в тихом и живописном мес…
$70,000
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Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся деревянный дом со всеми удобствами в д.Зазерка, 22 км. от МКАД. Дом утеплен, на ок…
$56,200
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Дом в Зазерка, Беларусь
Дом
Зазерка, Беларусь
Площадь 163 м²
Представьте себе дом, где каждый уголок дышит уютом и комфортом.  В живописной агрогородке З…
$280,000
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Дом 5 комнат в Зазерка, Беларусь
Дом 5 комнат
Зазерка, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Преобразите свою жизнь с этим шикарным загородным домом всего в 29 км от Минска!   Пре…
$280,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 144 м²
Полноценный  дом со всеми удобствами с большим участком в одном из красивых мест Пуховичског…
$26,900
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Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается кирпичный жилой дом в центре г. Марьина Горка. На территории 4,1 соток  есть сарай…
$44,950
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 189 м²
Самое время купить дом ❤️ Просторный дом со всеми коммуникациями в деревне Заболотье! Адрес:…
$64,900
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
В одном из замечательных уголков Пуховичского района, в д. Коробовичи, продается жилой дом. …
$21,000
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Дом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Супер предложение! Экологичный деревянный дом со всеми удобствами с большим участком в одном…
$33,500
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 263 м²
Продается дом в 20 минутах от МКАДд. Хозянинки На участке есть отдельное строение: баня с го…
$220,000
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Дом в Моторово, Беларусь
Дом
Моторово, Беларусь
Площадь 105 м²
Дом бревенчатый, облицован кирпичом, с жилой пристройкой, двумя верандами, двумя погребами, …
$42,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается дом из бруса по адресу: Минская обл., Пуховичский р-н, Пережирский с/с, д. Залесье…
$22,000
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Дом в Пережир, Беларусь
Дом
Пережир, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается благоустроенный жилой дом с газовым отоплением в д. Пережир, ул. Широкая, д.8  Об…
$49,000
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Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Дом для большой семьи - Просторный холл - 3 большие спальни и 1 кабинет - 2 уровня и цокольн…
$105,000
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Дом в Руденск, Беларусь
Дом
Руденск, Беларусь
Площадь 110 м²
Просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Общая площадь дома - 110,3 м2, первый …
$87,000
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 134 м²
Ищете идеальный дом всего в 35-ти км от Минска? Новый, просторный блочный дом в г.п. Свислоч…
$99,000
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 253 м²
Продается двухэтажный дом с мансардным этажом в деревне Анетово, Руденский сельсовет, Пухови…
$70,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 146 м²
Продаётся дом (агроусадьба)  в жилой деревне Малинники с работающей  клиентской базой. Краси…
$150,000
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Дом в Руденск, Беларусь
Дом
Руденск, Беларусь
Площадь 86 м²
Добротный дом в городе-спутнике Руденск. ул.Адамовича, 1631 километр от МКАД.Площадь участка…
$115,000
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютная дача с мебелью в с/т Шарик. От кольцевой дороги 39 км, в 10 минутах ходьбы …
$23,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается деревянный дом с мебелью в д. Осока. Дом из крепкого бруса. Полы деревянные. Отопл…
$22,500
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Дом в Руденский сельский Совет, Беларусь
Дом
Руденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Предлагаем вашему вниманию жилой дом в д. Остров Пуховичского района, Руденский с/с, 30 км о…
$100,000
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Дом в Дукора, Беларусь
Дом
Дукора, Беларусь
Площадь 110 м²
Продается готовый к круглогодичному проживанию деревянный дом со всеми удобствами. Пуховичск…
$83,000
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Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Для любителей деревянного дома, заехал- живи и радуйся - Крайний участок, 18.76 соток в част…
$149,000
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Дом в Марьина Горка, Беларусь
Дом
Марьина Горка, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается отличный современный дом с практичной планировкой в Марьиной горке. Участок 9.94 с…
$84,950
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Коттедж в Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Пуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 203 м²
Продается двухэтажный коттедж в СТ "УЮТ-2" 60 км от МКАД Пуховичское направление.      Всего…
$74,950
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Дом в Пережирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пережирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся добротная дача возле леса   Дом  из северного леса площадью 60.7 кв.м.   - Натурал…
$16,000
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Небольшой уютный кирпичный дом 1997 г.р. на берегу р. Свислочь  в 18 км. от Минска  рядом с …
$42,500
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Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
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Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
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Типы недвижимости в Пуховичском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Пуховичском районе, Беларусь

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