Вилла Amazi

🌊 Виллы у океана в Омане | Премиум-курорт Hawana Salalah | Приватный пляж 7 км
💎 Amazi — закрытое сообщество вилл и шале на первой линии Аравийского моря
🌴 Уединение, природа и роскошь в одном из самых перспективных курортов Ближнего Востока
🔥 Ключевые преимущества проекта
✔ Закрытый курортный формат — приватность и безопасность
✔ Прямой доступ к воде или панорамные виды на лагуну
✔ Белоснежные пляжи, тропическая природа, марина
✔ Высокий спрос на курортную недвижимость Омана
✔ Иностранцы могут владеть недвижимостью в full ownership
✔ 25 минут до международного аэропорта Салала
🏝 О комплексе
Amazi — эксклюзивный жилой кластер в составе Hawana Salalah, одного из крупнейших курортов региона.
▪ 4 квартала: Amazi Cove | Rise | Islands | Beach
▪ Виллы и шале с 1–4 спальнями
▪ Потолки 3,2 м, панорамные окна
▪ Натуральные материалы в отделке
▪ Современная архитектура в гармонии с природой
🌟 Инфраструктура курорта
🏖 7 км частного пляжа
⚓ Марина и beach club
🍽 17 ресторанов и кафе
🛍 15+ магазинов
💆♀️ SPA и wellness-центр
🎾 Теннисные корты
🚤 Водные виды спорта
🌿 Прогулочные зоны, лагуны, мини-зоопарк
🏨 Отели 4–5★
🏡 Доступные резиденции (ограниченное количество)
Виллы Amazi
🔹 Twin Villa 2 спальни — 513 975 $ | 110 м² | сад 447 м² (осталась 1)
🔹 Standalone Villa 2 спальни — 641 488 $ | 141 м² | сад 559 м² (осталась 1)
🔹 Standalone Villa 3 спальни — от 723 655 $ | 181 м²
🔹 Standalone Villa 4 спальни — от 971 536 $ | 243 м² | 2 этажа
Шале
🔹 1 спальня — 299 997 $ | 79 м²
💰 План оплаты
✔ 10% — первоначальный взнос
✔ 7,5% — каждые 3 месяца
📅 Сдача проекта: 4 квартал 2028
🌍 Почему Оман
🇴🇲 Безопасная страна с растущим рынком недвижимости
🌴 Идеальный климат зимой
📈 Низкая конкуренция и высокий потенциал роста
💼 Подходит для жизни, отдыха и инвестиций
🕌 Уникальная культура, природа и тишина — без массового туризма
🤝 Наше сопровождение
✔ Подбор виллы / шале под ваш запрос
✔ Онлайн-презентации и планы
✔ Проверка застройщика и договора
✔ Сопровождение сделки «под ключ»
✔ Консультации по инвестициям и аренде
📩 Напишите в сообщения, вышлю планировки, актуальное наличие и рассчитаю удобный план оплаты.