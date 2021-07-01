Вилла Amazi

🌊 Виллы у океана в Омане | Премиум-курорт Hawana Salalah | Приватный пляж 7 км

💎 Amazi — закрытое сообщество вилл и шале на первой линии Аравийского моря

🌴 Уединение, природа и роскошь в одном из самых перспективных курортов Ближнего Востока

🔥 Ключевые преимущества проекта

✔ Закрытый курортный формат — приватность и безопасность

✔ Прямой доступ к воде или панорамные виды на лагуну

✔ Белоснежные пляжи, тропическая природа, марина

✔ Высокий спрос на курортную недвижимость Омана

✔ Иностранцы могут владеть недвижимостью в full ownership

✔ 25 минут до международного аэропорта Салала

🏝 О комплексе

Amazi — эксклюзивный жилой кластер в составе Hawana Salalah, одного из крупнейших курортов региона.

▪ 4 квартала: Amazi Cove | Rise | Islands | Beach

▪ Виллы и шале с 1–4 спальнями

▪ Потолки 3,2 м, панорамные окна

▪ Натуральные материалы в отделке

▪ Современная архитектура в гармонии с природой

🌟 Инфраструктура курорта

🏖 7 км частного пляжа

⚓ Марина и beach club

🍽 17 ресторанов и кафе

🛍 15+ магазинов

💆‍♀️ SPA и wellness-центр

🎾 Теннисные корты

🚤 Водные виды спорта

🌿 Прогулочные зоны, лагуны, мини-зоопарк

🏨 Отели 4–5★

🏡 Доступные резиденции (ограниченное количество)

Виллы Amazi

🔹 Twin Villa 2 спальни — 513 975 $ | 110 м² | сад 447 м² (осталась 1)

🔹 Standalone Villa 2 спальни — 641 488 $ | 141 м² | сад 559 м² (осталась 1)

🔹 Standalone Villa 3 спальни — от 723 655 $ | 181 м²

🔹 Standalone Villa 4 спальни — от 971 536 $ | 243 м² | 2 этажа

Шале

🔹 1 спальня — 299 997 $ | 79 м²

💰 План оплаты

✔ 10% — первоначальный взнос

✔ 7,5% — каждые 3 месяца

📅 Сдача проекта: 4 квартал 2028

🌍 Почему Оман

🇴🇲 Безопасная страна с растущим рынком недвижимости

🌴 Идеальный климат зимой

📈 Низкая конкуренция и высокий потенциал роста

💼 Подходит для жизни, отдыха и инвестиций

🕌 Уникальная культура, природа и тишина — без массового туризма

🤝 Наше сопровождение

✔ Подбор виллы / шале под ваш запрос

✔ Онлайн-презентации и планы

✔ Проверка застройщика и договора

✔ Сопровождение сделки «под ключ»

✔ Консультации по инвестициям и аренде

📩 Напишите в сообщения, вышлю планировки, актуальное наличие и рассчитаю удобный план оплаты.