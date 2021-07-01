  1. Realting.com
Вилла Amazi

Салала, Оман
$513,975
7
ID: 33146
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Оман
  • Область / штат
    Дофар
  • Город
    Салала

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

🌊 Виллы у океана в Омане | Премиум-курорт Hawana Salalah | Приватный пляж 7 км

💎 Amazi — закрытое сообщество вилл и шале на первой линии Аравийского моря
🌴 Уединение, природа и роскошь в одном из самых перспективных курортов Ближнего Востока

 

🔥 Ключевые преимущества проекта

✔ Закрытый курортный формат — приватность и безопасность
✔ Прямой доступ к воде или панорамные виды на лагуну
✔ Белоснежные пляжи, тропическая природа, марина
✔ Высокий спрос на курортную недвижимость Омана
✔ Иностранцы могут владеть недвижимостью в full ownership
✔ 25 минут до международного аэропорта Салала

 

🏝 О комплексе

Amazi — эксклюзивный жилой кластер в составе Hawana Salalah, одного из крупнейших курортов региона.

▪ 4 квартала: Amazi Cove | Rise | Islands | Beach
▪ Виллы и шале с 1–4 спальнями
▪ Потолки 3,2 м, панорамные окна
▪ Натуральные материалы в отделке
▪ Современная архитектура в гармонии с природой

 

🌟 Инфраструктура курорта

🏖 7 км частного пляжа
⚓ Марина и beach club
🍽 17 ресторанов и кафе
🛍 15+ магазинов
💆‍♀️ SPA и wellness-центр
🎾 Теннисные корты
🚤 Водные виды спорта
🌿 Прогулочные зоны, лагуны, мини-зоопарк
🏨 Отели 4–5★

 

🏡 Доступные резиденции (ограниченное количество)

Виллы Amazi
🔹 Twin Villa 2 спальни — 513 975 $ | 110 м² | сад 447 м² (осталась 1)
🔹 Standalone Villa 2 спальни — 641 488 $ | 141 м² | сад 559 м² (осталась 1)
🔹 Standalone Villa 3 спальни — от 723 655 $ | 181 м²
🔹 Standalone Villa 4 спальни — от 971 536 $ | 243 м² | 2 этажа

Шале
🔹 1 спальня — 299 997 $ | 79 м²

 

💰 План оплаты

✔ 10% — первоначальный взнос
✔ 7,5% — каждые 3 месяца
📅 Сдача проекта: 4 квартал 2028

 

🌍 Почему Оман

🇴🇲 Безопасная страна с растущим рынком недвижимости
🌴 Идеальный климат зимой
📈 Низкая конкуренция и высокий потенциал роста
💼 Подходит для жизни, отдыха и инвестиций
🕌 Уникальная культура, природа и тишина — без массового туризма

 

🤝 Наше сопровождение

✔ Подбор виллы / шале под ваш запрос
✔ Онлайн-презентации и планы
✔ Проверка застройщика и договора
✔ Сопровождение сделки «под ключ»
✔ Консультации по инвестициям и аренде

📩 Напишите в сообщения, вышлю планировки, актуальное наличие и рассчитаю удобный план оплаты.

Местонахождение на карте

Салала, Оман
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
