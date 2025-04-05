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Продажа новостроек в Оман

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Многоквартирный жилой дом The Great Escape Aida Darglobal
Многоквартирный жилой дом The Great Escape Aida Darglobal
Маскат, Оман
от
$233,203
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
The Great Escape — это оживленный жилой комплекс, состоящий из двух эффектных зданий. Один из них имеет высоту 7 этажей, а другой - 9 этажей. Каждая деталь, от вестибюля до потолков двойной высоты, выполнена с отделкой премиум-класса. The Great Escape предлагает стильную и современную атмос…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Вилла Trump Villas Aida Darglobal
Tawiyan Yiti, Оман
от
$2,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Основана в 1999 году с миссией создать лучший в мире гольф-клуб класса люкс. Trump Organization построила лучшие из отмеченных наградами полей для гольфа, предлагающие непревзойденный уровень роскоши, удобств и производительности. Международный гольф-клуб Trump International Golf Club в Оман…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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Часто задаваемые вопросы о новостройках Омана

Сколько стоит 1 кв.м в новом жилье в Омане?

Самые дорогие новостройки Омана находятся в столице, Маскате: 1 кв.м в них стоит не менее 3000-3200 евро. В других населенных пунктах стоимость кв.м на 700-1000 евро ниже.

Почему стоит приобрести недвижимость в новостройке Омана?

Поскольку абсолютное большинство новостроек в стране находятся в Integrated Tourism Complexes — специальных зонах, в которых иностранцам разрешается приобретать жилье, покупатель избавлен от возможных затруднений, связанных со спецификой купли-продажи недвижимости. Среди других плюсов новостроек необходимо отметить:
  • высокое качество;
  • месторасположение на берегу моря, в сообществах с прекрасно развитой инфраструктурой;
  • инвестиционную перспективность;
  • возможность получения пассивного дохода.

Где расположены самые популярные жилые комплексы в Омане?

В Маскате весьма востребованы такие районы, как Al Mouj Muscat, Jebel Sifah и находящийся неподалеку от столицы The Sustainable City – Yiti. На втором месте по популярности — район Hawana Salalah в г. Салала.
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