Часто задаваемые вопросы о новостройках Омана
Сколько стоит 1 кв.м в новом жилье в Омане?
Самые дорогие новостройки Омана находятся в столице, Маскате: 1 кв.м в них стоит не менее 3000-3200 евро. В других населенных пунктах стоимость кв.м на 700-1000 евро ниже.
Почему стоит приобрести недвижимость в новостройке Омана?
Поскольку абсолютное большинство новостроек в стране находятся в Integrated Tourism Complexes — специальных зонах, в которых иностранцам разрешается приобретать жилье, покупатель избавлен от возможных затруднений, связанных со спецификой купли-продажи недвижимости. Среди других плюсов новостроек необходимо отметить:
- высокое качество;
- месторасположение на берегу моря, в сообществах с прекрасно развитой инфраструктурой;
- инвестиционную перспективность;
- возможность получения пассивного дохода.
Где расположены самые популярные жилые комплексы в Омане?
В Маскате весьма востребованы такие районы, как Al Mouj Muscat, Jebel Sifah и находящийся неподалеку от столицы The Sustainable City – Yiti. На втором месте по популярности — район Hawana Salalah в г. Салала.