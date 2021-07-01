Получить ВНЖ Омана можно будет в обмен на инвестиции

Государственные СМИ Омана сообщили о намерении государства предоставить долгосрочные ВНЖ для иностранных инвесторов. Это решение — очередной шаг в процессе широкомасштабных экономических реформ. Будучи в шатком финансовом положении, руководство одной из главных стран Персидского залива пытается таким образом решить проблему непогашенных государственных долгов.

Официальная позиция

В сообщениях национальных средств массовой информации указано, что реализовывать данную инициативу правительство Омана начнет уже с сентября этого года. Для получения права на длительное проживание в султанате достаточно быть иностранным инвестором или пенсионером. Однако пока размер необходимых вложений не объявлен.

До недавнего времени в Омане можно было продлить визу лишь на несколько лет и только при условии подтвержденной занятости. Но в период снижения цен на нефть страны Персидского залива стараются удержать местных жителей и их семьи от выезда за рубеж. Международные вклады в экономику государства позволят укрепить финансовые позиции.

Опыт ОАЭ

Заявление властей Омана о выдаче ВНЖ на 5-летний или 10-летний срок очень напоминает инициативу страны-соседа. В последние несколько лет ОАЭ активно выдают долгосрочные ВНЖ, а также гражданство частным инвесторам-иностранцам.

На сегодня эксперты считают Оман одной из самых финансово слабых и нестабильных стран в регионе. Когда в 2014 году произошел мировой обвал цен на нефть, долг страны по отношению к ВПП вырос с 15% до 80% по состоянию на прошлый год.

По данным на 2020 год, доля иностранцев составляет порядка 42% от всего населения Омана.