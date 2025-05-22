Квартира в новостройке NCP-150 Sueno Villas is an exclusive luxury development in Arapköy

О проекте:

Sueno Villas — это эксклюзивный жилой комплекс класса люкс в Арапкёй, Эсентепе, включающий всего 6 роскошных вилл с захватывающими панорамными видами на море. Каждая вилла отличается просторной планировкой, первоклассной отделкой и доступом к курортной инфраструктуре премиум-уровня — для элегантного и незабываемого образа жизни.

Основные особенности:

Всего 6 частных вилл в одном из самых престижных районов Арапкёй

Панорамные виды на море из всех вилл, пеший доступ к частному пляжу

Доступ к инфраструктуре курорта: ресторан у моря, спортзал, спа, общие бассейны

Проект — часть генерального плана с 72 единицами в 3 зонах: Sea Exclusive Side, Sea Side, Mountain Side

Типы объектов:

Все виллы спроектированы для приватной и комфортной жизни с открытыми видами и современными интерьерами.

Виллы 6+1 (4 спальни + спортзал + хобби-комната)

Преимущества расположения:

Идеальное расположение в Арапкёй, Эсентепе — рядом с морем и природой.

Пешком до частного пляжа

Доступ к прогулочным тропам и зонам отдыха на свежем воздухе

Рядом кафе, клиники и оздоровительные центры

Инфраструктура:

Резиденты пользуются всеми удобствами курортного уровня:

Частный пляж

Ресторан на побережье и бар у бассейна

Спортзал, велнес-центр, сауна

Общие бассейны и душевые/WC на улице

Зоны для йоги, фитнеса и прогулок

Озеленённые тропические и средиземноморские сады

Офис по аренде и обслуживанию, круглосуточные услуги

Ожидаемые сервисы: супермаркет, аптека, салон красоты, мебельный магазин, кофейня, пекарня, рестораны

Ожидаемые медцентры: стоматология, ЭКО, косметология, имплантация волос, клиники

Частная парковка для каждой виллы

Условия оплаты:

Гибкий план: 35% при бронировании и 65% — в рассрочку (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в сентябре 2026 года.

О нас:

DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.