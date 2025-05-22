Квартира в новостройке NCP-150 Sueno Villas is an exclusive luxury development in Arapköy

О проекте:
Sueno Villas — это эксклюзивный жилой комплекс класса люкс в Арапкёй, Эсентепе, включающий всего 6 роскошных вилл с захватывающими панорамными видами на море. Каждая вилла отличается просторной планировкой, первоклассной отделкой и доступом к курортной инфраструктуре премиум-уровня — для элегантного и незабываемого образа жизни.
Основные особенности:
Всего 6 частных вилл в одном из самых престижных районов Арапкёй
Панорамные виды на море из всех вилл, пеший доступ к частному пляжу
Доступ к инфраструктуре курорта: ресторан у моря, спортзал, спа, общие бассейны
Проект — часть генерального плана с 72 единицами в 3 зонах: Sea Exclusive Side, Sea Side, Mountain Side
Типы объектов:
Все виллы спроектированы для приватной и комфортной жизни с открытыми видами и современными интерьерами.
Виллы 6+1 (4 спальни + спортзал + хобби-комната)
Преимущества расположения:
Идеальное расположение в Арапкёй, Эсентепе — рядом с морем и природой.
Пешком до частного пляжа
Доступ к прогулочным тропам и зонам отдыха на свежем воздухе
Рядом кафе, клиники и оздоровительные центры
Инфраструктура:
Резиденты пользуются всеми удобствами курортного уровня:
Частный пляж
Ресторан на побережье и бар у бассейна
Спортзал, велнес-центр, сауна
Общие бассейны и душевые/WC на улице
Зоны для йоги, фитнеса и прогулок
Озеленённые тропические и средиземноморские сады
Офис по аренде и обслуживанию, круглосуточные услуги
Ожидаемые сервисы: супермаркет, аптека, салон красоты, мебельный магазин, кофейня, пекарня, рестораны
Ожидаемые медцентры: стоматология, ЭКО, косметология, имплантация волос, клиники
Частная парковка для каждой виллы
Условия оплаты:
Гибкий план: 35% при бронировании и 65% — в рассрочку (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в сентябре 2026 года.
О нас:
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