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  4. Квартира в новостройке NCP-150 Sueno Villas is an exclusive luxury development in Arapköy

Квартира в новостройке NCP-150 Sueno Villas is an exclusive luxury development in Arapköy

Клепини, Северный Кипр
от
$1,36 млн
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27031
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Клепини

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Sueno Villas — это эксклюзивный жилой комплекс класса люкс в Арапкёй, Эсентепе, включающий всего 6 роскошных вилл с захватывающими панорамными видами на море. Каждая вилла отличается просторной планировкой, первоклассной отделкой и доступом к курортной инфраструктуре премиум-уровня — для элегантного и незабываемого образа жизни.

Основные особенности:

  • Всего 6 частных вилл в одном из самых престижных районов Арапкёй

  • Панорамные виды на море из всех вилл, пеший доступ к частному пляжу

  • Доступ к инфраструктуре курорта: ресторан у моря, спортзал, спа, общие бассейны

  • Проект — часть генерального плана с 72 единицами в 3 зонах: Sea Exclusive Side, Sea Side, Mountain Side

Типы объектов:
Все виллы спроектированы для приватной и комфортной жизни с открытыми видами и современными интерьерами.

  • Виллы 6+1 (4 спальни + спортзал + хобби-комната)

Преимущества расположения:
Идеальное расположение в Арапкёй, Эсентепе — рядом с морем и природой.

  • Пешком до частного пляжа

  • Доступ к прогулочным тропам и зонам отдыха на свежем воздухе

  • Рядом кафе, клиники и оздоровительные центры

Инфраструктура:
Резиденты пользуются всеми удобствами курортного уровня:

  • Частный пляж

  • Ресторан на побережье и бар у бассейна

  • Спортзал, велнес-центр, сауна

  • Общие бассейны и душевые/WC на улице

  • Зоны для йоги, фитнеса и прогулок

  • Озеленённые тропические и средиземноморские сады

  • Офис по аренде и обслуживанию, круглосуточные услуги

  • Ожидаемые сервисы: супермаркет, аптека, салон красоты, мебельный магазин, кофейня, пекарня, рестораны

  • Ожидаемые медцентры: стоматология, ЭКО, косметология, имплантация волос, клиники

  • Частная парковка для каждой виллы

Условия оплаты:
Гибкий план: 35% при бронировании и 65% — в рассрочку (ежемесячно, раз в 2 месяца или ежеквартально) до передачи ключей в сентябре 2026 года.

О нас:
DevoDirect — ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 810.0 – 1 300.0
Цена за м², USD 1,203 – 1,679
Цена квартиры, USD 1,36 млн – 1,56 млн

Местонахождение на карте

Клепини, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-150 Sueno Villas is an exclusive luxury development in Arapköy
Клепини, Северный Кипр
от
$1,36 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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