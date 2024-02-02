Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises

Партнерский материал

О Северном Кипре уже давно говорят и хорошее, и плохое. Время расставить все точки над «и» и разобраться: что это за страна и как там живут? Сколько стоит недвижимость? Чем манит остров Афродиты? Какие способы переезда доступны в 2024 году? Обо всем этом читайте в нашем большом интервью с директором VELES Property & Enterprises Юлией Озердже.

«На Северном Кипре доступны беспроцентные рассрочки без удорожания на целых 7 лет»

— Почему люди все чаще переезжают на Северный Кипр, а не в страны Европы или в США?

— Наши клиенты переезжают на Северный Кипр по нескольким причинам:

1) Во-первых, здесь доступные цены на недвижимость (от 80 000 евро), а также длинные рассрочки без удорожания (до 7 лет), что редкость для других стран. Вы можете заехать в апартаменты или дом и продолжать выплаты по контракту, или сдать недвижимость в аренду и закрывать выплаты доходом от аренды.

2) Во-вторых, это легкость покупки. На Северном Кипре не запрашивают справку про источник дохода, а при покупке недвижимости нужен только паспорт.

3) Плюс, добавляем ко всему этому экологически чистый климат (на острове нет промышленного производства), круглогодичный доступ к свежим овощам и фруктам, 330 солнечных дней в году, британскую систему образования и благоприятные условия для развития бизнеса (об этом мы еще поговорим подробнее).

Касательно сравнения Северного Кипра с Европой и США, поделюсь с вами словами наших клиентов: «Мы переехали сначала в Европу. После получения визы в США, недолго раздумывая, мы решили переезжать на запад». Тогда я спросила почему Вы сейчас в офисе VELES приобретаете недвижимость на Северном Кипре и получила ответ: «У вас спокойная страна, где не страшно ходить по улице даже ночью, где я не боюсь отпустить ребенка на автобусе в школу; на улице нет попрошаек и бомжей, а жители острова эмоционально открыты и доброжелательны». С тех пор эта семейная пара живет с ребенком на Северном Кипре.

«Аналогов по проектам недвижимости Северного Кипра нет ни в странах СНГ, ни в Америке, ни в Европе».

— Расскажите нам подробнее про северную часть острова. Что нужно знать о Северном Кипре перед переездом?

— Конечно! Остров расположен на северо-востоке Средиземного моря. 57,6% всей территории острова принадлежит Республике Кипр, 36% —Турецкой Республике Северного Кипра (Северному Кипру). После разделения острова в 1974 году, большинство греческих киприотов проживает в Республике Кипр. А турецкие киприоты проживают на территории Северного Кипра. Точной статистики населения на начало 2024 года нет, но количество жителей уже достигло около полумиллиона.

Если не вдаваться в историю, то так как ранее Кипр был колонизирован Британией, до настоящего момента здесь сохранилось левостороннее движение, электрические розетки британского образца и английское законодательство. Основной язык здесь турецкий, но также распространены английский, русский и арабский.

Однако Северный Кипр подходит далеко не каждому. Здесь нет больших торговых центров, очень скоростного интернета, люди гораздо медлительнее, чем в странах на материке и не сортируют мусор. Но! Важно помнить, что Северный Кипр — это солнечный остров в средиземноморье, который живет в своем темпе и по своим правилам — этим остров и подкупает.

— Какие способы релокации иностранец может рассмотреть в 2024-м году?

— Вариантов множество. Рассмотрим каждый:

Студенческая виза

На Северный Кипр проще всего переехать по студенческой визе с целью обучения. VELES сотрудничает со школой языковых курсов: вы сможете жить на острове легально и изучать выбранный Вами язык. Альтернатива — это тематические школы, где вы можете обучиться навыку (beauty school, например) или университеты (получение бакалавриата, магистратуры или докторантуры).

Северный Кипр работает по британской системе образования. В крупных университетах, таких как Eastern Mediterranean University, Near East University, Girne American University, Final University представлены десятки факультетов, начиная от менеджмента, заканчивая медициной и авиацией. На острове также около пяти лет назад открылся университет искусства и дизайна ARUCAD.

Примечание: Студенческая виза не дает право на трудоустройство, но может быть переоформлена работодателем в студенческо-рабочую визу.

С процедурой получения студенческой визы можно ознакомиться по ссылке .

Трудоустройство

Работу на Северном Кипре обычно ищут, обращаясь напрямую в компании — как таковых сайтов о найме здесь нет. Оформление рабочей визы — это дополнительные расходы для работодателя. Поэтому, как правило, официальное разрешение на работу выдается после успешного прохождения испытательного срока.

Большинство вакансий требуют знания английского или турецкого языка, но все зависит от вашей настойчивости и желания работать.

Минимальная зарплата на начало 2024 года составляет 770 евро в месяц. Студенты по закону могут работать 20 часов в неделю, либо в течение 3‑х месяцев на каникулах.

Примечание: Трудоустройство дает возможность пользоваться бесплатной государственной медициной.

ВНЖ по высокому доходу

Этот тип ВНЖ подходит самозанятым и тем, кто работает онлайн. Если вы не уверены, что готовы переехать на ПМЖ, на Северном Кипре есть опция получения ВНЖ на срок от шести месяцев. Вы предоставляете документ о вашем уровне дохода и оформляете ВНЖ сроком до года с возможностью продления.

В среднем, после года проведения на острове наши клиенты принимают решение оставаться на Северном Кипре или нет. Часть из них приобретает недвижимость для жизни и переезжает, другая часть сдает приобретенную недвижимость в аренду и приезжает на остров на 2-3 месяца в году, чтобы отдохнуть.

Примечание: Чтобы оформить ВНЖ по высокому доходу по аренде, на счету нужно иметь $33 000/человека.

Процедура получения ВНЖ по высокому доходу .

ВНЖ при покупке недвижимости

На Северном Кипре при покупке жилой недвижимости на любую сумму ваша семья получает ВНЖ сроком на один год с возможностью продления. Например, в Турции стоимость недвижимости для получения ВНЖ должна составить 200 тысяч евро и выше, на Южном Кипре 300 тысяч евро и выше, в Испании — от 500 тысяч евро.

На Северном Кипре минимальной планки нет, но недвижимость должна быть жилая, а не коммерческая. Дети до 18 лет ВНЖ оформлять не должны, а для граждан старше 60-ти правила более лояльны. Кстати, после шести лет проживания с ВНЖ вы можете подать заявку на получение ПМЖ.

Примечание: Чтобы оформить ВНЖ, имея недвижимость в собственности, на счету нужно иметь $11.000/человека. ВНЖ на Северном Кипре не дает право работы, поэтому рабочая виза должна быть оформлена отдельно.

Процедура получения ВНЖ при покупке недвижимости .

Открытие бизнеса

На Северном Кипре есть несколько видов компаний. Но приезжая в чужую страну, важно поговорить с юристом о местных законах и правилах легализации. VELES консультирует по вопросам как открытия новых компаний, так и в случаях, когда вы хотите перевезти ваш действующий бизнес. Разберем 3 типа компаний на СК:

Местная. В ней есть ограничения на виды деятельности компании: иностранцы не могут открывать строительные, туристические и юридические компании. А в некоторых сферах требуется наличие учредителя киприота, который будет владеть 51% акций. Специалисты в медицинской сфере (в том числе, массажисты) должны получить разрешение на ведение деятельности, легализовав свой диплом.

Это компания, которая используется для транзита денег, не имеет права работать внутри Кипра и облагается 1% налога на прибыль. Это компания, в которой все учредители должны быть иностранцами и не должны иметь ВНЖ.

Это компания, которая используется для транзита денег, не имеет права работать внутри Кипра и облагается 1% налога на прибыль. Это компания, в которой все учредители должны быть иностранцами и не должны иметь ВНЖ. Частный предприниматель. Однако этот вариант доступен только киприотам.

Примечание: Проконсультируйтесь с юристом VELES перед принятием важного решения.

Северный Кипр занял 1‑е место в ТОПе стран Forbes для инвестиций в 2024 году

— И все-таки, недвижимость в стране чаще покупают для инвестиций или для переезда и жизни?

— Каждый, на самом деле, ориентируется на свои цели. Инвесторы чаще покупают для перепродажи после завершения строительства или для сдачи в аренду (краткосрочную и долгосрочную). Но большинство все же покупает жилье для жизни, переезжая на остров всей семьей, или в качестве «дома для отдыха», приезжая сюда на 2-3 месяца в год. Кто-то приобретает недвижимость как подарок для ребенка (поступив в университет, комфортнее и выгоднее жить в своих, не арендованных апартаментах).

— Насколько вообще стабилен рынок недвижимости на Северном Кипре? Сколько стоит квартира или дом в 2024 году?

В постковидный период остров очень изменился. Северный Кипр занял 1‑е место в ТОПе стран Forbes для инвестиций еще три года назад — в 2021 году — и вот снова в 2024-м!

За эти три года все больше инвесторов обращали внимание на северную часть острова. Кроме уже существующих строительных компаний, на Северный Кипр зашли турецкие и немецкие компании, открылось множество бизнесов в beauty и туристической сферах. Если кто-то говорит о том, что остров не развивается, то, скорее всего, они не были на острове. Цены на недвижимость с 2021 года до текущего момента (начало 2024 года) выросли в 2 раза и более.

— Что чаще покупают: готовое жилье или на этапе строительства?

— Преимущества покупки недвижимости на этапе строительства на Северном Кипре — это потенциал роста цен на 30-40%. Вкладываясь в стройке, вы действительно получаете рост цены почти на 50%, так как компании поднимают цены на недвижимость по мере строительства: чем ближе к окончанию, тем выше цена. Плюс, это возможность поэтапной оплаты, выбора отделки и даже внесения небольших изменений в проект.

Но покупать в стройке мы рекомендуем, если у вас в запасе от 2‑х лет и вы планируете переезд, но не сию минуту и, что не менее важно, покупаете с агентством (агентом), которое анализирует рынок и работает с адвокатом — таковым является VELES.

Наш адвокат всегда проверяет документы на участок и разрешения на проект, а менеджер сопровождает клиента не только до совершения сделки, но и после, по всем вопросам адаптации.

— Жители каких стран живут на острове и переезжают на него, кроме местных?

— Все зависит от региона. Например, северное побережье (район Эсентепе и Татлысу) очень полюбили жители северной Европы: норвежцы, финны, шведы, немцы; жители из стран СНГ заселили большую часть восточного побережья (район Искеле, Йени Богазичи). В более крупных городах, таких как Гирне (или Кирения), Газимагуса (или Фамагуста) живут жители разных стран мира.

Многие верят, что, если Северный Кипр хоть раз очарует ваше сердце, больше он вас не отпустит. Возможно, это чары Афродиты, но мы замечаем эту тенденцию.

— А где лучше всего жить на острове?

— Северный Кипр принято делить на 5 регионов: Кирения (Гирне), Фамагуста (Газимагуса), Никосия (Лефкоша), Гюзельюрт, Искеле. Каждый имеет свои особенности и стиль жизни.

В Лефкоши стоимость жизни ниже, большое количество местных турко-киприотов и нет доступа к береговой линии. Там, кстати, находится новый аэропорт Эрджан, пасажировместимость которого составляет до 10 млн человек.

Гирне считается одним из самых «живых» городов. Здесь есть место для городской жизни (бары, рестораны различной кухни, кинотеатр, клубы, офисы и т.д), так и для отдыха (песчаные пляжи, гольф-клуб, набережная). Школы, колледжи и университеты также расположены в Гирне.

Гюзельюрт — это экологичный район, который окружен апельсиновыми рощами. Именно туда приезжают жители разных стран, чтобы попробовать разные водные виды спорта. Недвижимость там строится «в ноль к морю». Регион тихий с безумно красивой природой.

Фамагуста же считается студенческим городком. Там расположен один из крупнейших университетов EMU и часто проходят различные мероприятия для молодежи. В центре города расположен торговый центр.

Искеле — это регион с курортной недвижимостью вдоль береговой линии. С 2010 года Искеле стал набирать популярность среди русскоговорящего населения. Там все еще много незастроенной земли, но большинство уже выкуплено и готовится к застройке.

Несмотря на такую разницу регионов, аналогов по проектам недвижимости Северного Кипра, особенно курортной, нет ни в странах СНГ, ни в Америке, ни в Европе.

Когда я переехала на остров в начале 2000-х, я, как иностранка, столкнулась с множеством проблем. Сейчас же, миссия моей компании VELES — это качественное решение всех проблем, с которыми иностранцы могут столкнуться на Северном Кипре.

