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Турецкая Республика Северного Кипра
INTENSE NICOSIA
INTENSE NICOSIA
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€148,011
;
5
5
5
5
5
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Местонахождение новостройки
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
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Агент продавца
GP real estate
Языки общения: English, Русский
Турецкая Республика Северного Кипра, Girne
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Вы просматриваете
INTENSE NICOSIA
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€148,011
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Выбрать из предложенного
Написать свой текст.
Меня интересует объект из Вашего объявления.
Хочу получить больше информации об объекте.
Какие условия покупки для иностранцев?
Я бы хотел посетить квартиру/дом.
Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.).
Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
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8596
Semih Sancar Cad Carrington Gold Tower Dis Kapi No2 Girne bel./Girne
shabanova_olga@bk.ru
+905338569348
Olga Shabanova
Риелтор
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GP real estate
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