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Турецкая Республика Северного Кипра
Green & Blue
Green & Blue
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€234,063
;
5
5
5
5
5
5
Описание
Параметры
Квартиры
Адрес
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Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
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Агент продавца
GP real estate
Языки общения: English, Русский
Турецкая Республика Северного Кипра, Girne
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Green & Blue
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€234,063
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Написать свой текст.
Меня интересует объект из Вашего объявления.
Хочу получить больше информации об объекте.
Какие условия покупки для иностранцев?
Я бы хотел посетить квартиру/дом.
Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.).
Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
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8559
Semih Sancar Cad Carrington Gold Tower Dis Kapi No2 Girne bel./Girne
shabanova_olga@bk.ru
+905338569348
Olga Shabanova
Риелтор
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Характеристики объекта
Застройщик
GP real estate
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