Квартира в новостройке NCP-127 The Nest is a modern residential complex in Esentepe, Kyrenia

О проекте:
The Nest — это современный жилой комплекс в Эсентепе, Кирения, с завершением строительства в июле 2027 года. Состоящий из 11 блоков стильных квартир и лофтов, проект сочетает комфорт, природу и курортный образ жизни — идеально как для инвестиций, так и для круглогодичного проживания.
Ключевые особенности:
Расположение в одном из самых спокойных и доступных районов Кирении
Широкий выбор планировок
Курортные удобства и оздоровительная инфраструктура
Гибкие планы оплаты на 10 и 20 лет
Доступные типы недвижимости:
Студии от 49 м²
1+1 от 63 м²
1+1 Лофт от 71 м²
2+1 Лофт от 91 м²
Преимущества локации:
Всего 4 минуты до аэропорта Эрджан
Близость к Средиземному морю и живописным тропам
Рядом супермаркеты, школы и больницы
Природа и рекреационные зоны вокруг
Инфраструктура:
Открытый и крытый бассейны
Турецкий хаммам
Сауна и тренажёрный зал
Детская площадка и мини-баскетбольная площадка
Крытые террасы (в отдельных апартаментах)
Бар “The Nest”
Обширные зелёные зоны
План оплаты:
5% бронирование, 35% в течение 40 дней, 30% до передачи ключей, 30% в течение 60 месяцев после передачи. Проценты не начисляются.
О нас:
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