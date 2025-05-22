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Квартира в новостройке NCP-127 The Nest is a modern residential complex in Esentepe, Kyrenia

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$133,677
;
12
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Адрес Адрес
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Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 27025
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
The Nest — это современный жилой комплекс в Эсентепе, Кирения, с завершением строительства в июле 2027 года. Состоящий из 11 блоков стильных квартир и лофтов, проект сочетает комфорт, природу и курортный образ жизни — идеально как для инвестиций, так и для круглогодичного проживания.

Ключевые особенности:

  • Расположение в одном из самых спокойных и доступных районов Кирении

  • Широкий выбор планировок

  • Курортные удобства и оздоровительная инфраструктура

  • Гибкие планы оплаты на 10 и 20 лет

Доступные типы недвижимости:

  • Студии от 49 м²

  • 1+1 от 63 м²

  • 1+1 Лофт от 71 м²

  • 2+1 Лофт от 91 м²

Преимущества локации:

  • Всего 4 минуты до аэропорта Эрджан

  • Близость к Средиземному морю и живописным тропам

  • Рядом супермаркеты, школы и больницы

  • Природа и рекреационные зоны вокруг

Инфраструктура:

  • Открытый и крытый бассейны

  • Турецкий хаммам

  • Сауна и тренажёрный зал

  • Детская площадка и мини-баскетбольная площадка

  • Крытые террасы (в отдельных апартаментах)

  • Бар “The Nest”

  • Обширные зелёные зоны

План оплаты:
5% бронирование, 35% в течение 40 дней, 30% до передачи ключей, 30% в течение 60 месяцев после передачи. Проценты не начисляются.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 49.0 – 63.0
Цена за м², USD 2,519 – 2,728
Цена квартиры, USD 133,677 – 158,669
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 91.0
Цена за м², USD 2,280
Цена квартиры, USD 207,490

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-127 The Nest is a modern residential complex in Esentepe, Kyrenia
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$133,677
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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