Квартира в новостройке NCP-127 The Nest is a modern residential complex in Esentepe, Kyrenia

О проекте:

The Nest — это современный жилой комплекс в Эсентепе, Кирения, с завершением строительства в июле 2027 года. Состоящий из 11 блоков стильных квартир и лофтов, проект сочетает комфорт, природу и курортный образ жизни — идеально как для инвестиций, так и для круглогодичного проживания.

Ключевые особенности:

Расположение в одном из самых спокойных и доступных районов Кирении

Широкий выбор планировок

Курортные удобства и оздоровительная инфраструктура

Гибкие планы оплаты на 10 и 20 лет

Доступные типы недвижимости:

Студии от 49 м²

1+1 от 63 м²

1+1 Лофт от 71 м²

2+1 Лофт от 91 м²

Преимущества локации:

Всего 4 минуты до аэропорта Эрджан

Близость к Средиземному морю и живописным тропам

Рядом супермаркеты, школы и больницы

Природа и рекреационные зоны вокруг

Инфраструктура:

Открытый и крытый бассейны

Турецкий хаммам

Сауна и тренажёрный зал

Детская площадка и мини-баскетбольная площадка

Крытые террасы (в отдельных апартаментах)

Бар “The Nest”

Обширные зелёные зоны

План оплаты:

5% бронирование, 35% в течение 40 дней, 30% до передачи ключей, 30% в течение 60 месяцев после передачи. Проценты не начисляются.

О нас:

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