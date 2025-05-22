Квартира в новостройке NCP-101 Tilia Luxury Villas is an exclusive villa development located near Karmi Village

О проекте:

Tilia Luxury Villas - это эксклюзивная вилла, расположенная недалеко от деревни Карми в Эдремите, Кирения, предлагающая спокойный образ жизни в окружении пышной зелени, гор и видов на море. Всего 10 вилл, спроектированных с исключительным мастерством, объединяют природу и современную роскошь. Благодаря планировкам 4 + 1 и 5 + 2, каждая вилла предлагает умный дизайн, частные бассейны и индивидуальные крыши и оздоровительные удобства для премиум-жилья.

Ключевые моменты:

10 эксклюзивных вилл рядом с деревней Карми

Вид на море и горы в интегрированной природе обстановке

Варианты вилл 4+1 и 5+2 с частными бассейнами и террасами

Гим, сауна, хамам и комната для хобби в подвале

Отопление и охлаждение VRV, алюминиевое двойное остекление, стальные входные двери

Зарядка электромобилей, камин, BBQ на крыше и кухня

Доступные типы единиц:

Дома в Tilia Luxury Villas предназначены для изысканной жизни с индивидуальным дизайном и выдающимися характеристиками.

4+1 Виллы с видом на море и горы

5+2 Виллы с частным спа-салоном и гостиной на крыше



Основные моменты местоположения:

Тилия находится в Эдремите, рядом с живописной деревней Карми, известной своей мирной атмосферой, европейским влиянием и природным очарованием.

Рядом с центром города Кирения

Близость к местным кафе, ресторанам и культурным местам

Расположение горного предгорья с панорамным видом на Средиземное море



Помещения:

Tilia Luxury Villas предлагает исключительные удобства, которые отражают современный комфорт и оздоровительный образ жизни.

Частный бассейн (5×10 м) и пожарная яма

Кухня на крыше и зона BBQ

Двухместный гараж (закрытый/полузакрытый)

Гим, сауна, хамам и комната для хобби в подвале

Система VRV, центральное отопление, зарядное устройство для электромобилей



Платежный план:

Tilia Luxury Villas предлагает структурированный план с резервированием в размере 5000 фунтов стерлингов (действительно в течение 2 недель), за которым следуют 35% первоначального взноса, 35% до передачи ключа и 30% при доставке (июнь 2026 года).

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