Квартира в новостройке NCP-101 Tilia Luxury Villas is an exclusive villa development located near Karmi Village

О проекте:
Tilia Luxury Villas - это эксклюзивная вилла, расположенная недалеко от деревни Карми в Эдремите, Кирения, предлагающая спокойный образ жизни в окружении пышной зелени, гор и видов на море. Всего 10 вилл, спроектированных с исключительным мастерством, объединяют природу и современную роскошь. Благодаря планировкам 4 + 1 и 5 + 2, каждая вилла предлагает умный дизайн, частные бассейны и индивидуальные крыши и оздоровительные удобства для премиум-жилья.
Ключевые моменты:
10 эксклюзивных вилл рядом с деревней Карми
Вид на море и горы в интегрированной природе обстановке
Варианты вилл 4+1 и 5+2 с частными бассейнами и террасами
Гим, сауна, хамам и комната для хобби в подвале
Отопление и охлаждение VRV, алюминиевое двойное остекление, стальные входные двери
Зарядка электромобилей, камин, BBQ на крыше и кухня
Доступные типы единиц:
Дома в Tilia Luxury Villas предназначены для изысканной жизни с индивидуальным дизайном и выдающимися характеристиками.
4+1 Виллы с видом на море и горы
5+2 Виллы с частным спа-салоном и гостиной на крыше
Основные моменты местоположения:
Тилия находится в Эдремите, рядом с живописной деревней Карми, известной своей мирной атмосферой, европейским влиянием и природным очарованием.
Рядом с центром города Кирения
Близость к местным кафе, ресторанам и культурным местам
Расположение горного предгорья с панорамным видом на Средиземное море
Помещения:
Tilia Luxury Villas предлагает исключительные удобства, которые отражают современный комфорт и оздоровительный образ жизни.
Частный бассейн (5×10 м) и пожарная яма
Кухня на крыше и зона BBQ
Двухместный гараж (закрытый/полузакрытый)
Гим, сауна, хамам и комната для хобби в подвале
Система VRV, центральное отопление, зарядное устройство для электромобилей
Платежный план:
Tilia Luxury Villas предлагает структурированный план с резервированием в размере 5000 фунтов стерлингов (действительно в течение 2 недель), за которым следуют 35% первоначального взноса, 35% до передачи ключа и 30% при доставке (июнь 2026 года).
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