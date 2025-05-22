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  3. Квартира в новостройке NCP-101 Tilia Luxury Villas is an exclusive villa development located near Karmi Village

Квартира в новостройке NCP-101 Tilia Luxury Villas is an exclusive villa development located near Karmi Village

Кирения, Северный Кипр
от
$1,03 млн
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27013
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

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О проекте:

Tilia Luxury Villas - это эксклюзивная вилла, расположенная недалеко от деревни Карми в Эдремите, Кирения, предлагающая спокойный образ жизни в окружении пышной зелени, гор и видов на море. Всего 10 вилл, спроектированных с исключительным мастерством, объединяют природу и современную роскошь. Благодаря планировкам 4 + 1 и 5 + 2, каждая вилла предлагает умный дизайн, частные бассейны и индивидуальные крыши и оздоровительные удобства для премиум-жилья.

Ключевые моменты:

  • 10 эксклюзивных вилл рядом с деревней Карми

  • Вид на море и горы в интегрированной природе обстановке

  • Варианты вилл 4+1 и 5+2 с частными бассейнами и террасами

  • Гим, сауна, хамам и комната для хобби в подвале

  • Отопление и охлаждение VRV, алюминиевое двойное остекление, стальные входные двери

  • Зарядка электромобилей, камин, BBQ на крыше и кухня

Доступные типы единиц:

Дома в Tilia Luxury Villas предназначены для изысканной жизни с индивидуальным дизайном и выдающимися характеристиками.

  • 4+1 Виллы с видом на море и горы

  • 5+2 Виллы с частным спа-салоном и гостиной на крыше

Основные моменты местоположения:

Тилия находится в Эдремите, рядом с живописной деревней Карми, известной своей мирной атмосферой, европейским влиянием и природным очарованием.

  • Рядом с центром города Кирения

  • Близость к местным кафе, ресторанам и культурным местам

  • Расположение горного предгорья с панорамным видом на Средиземное море

Помещения:

Tilia Luxury Villas предлагает исключительные удобства, которые отражают современный комфорт и оздоровительный образ жизни.

  • Частный бассейн (5×10 м) и пожарная яма

  • Кухня на крыше и зона BBQ

  • Двухместный гараж (закрытый/полузакрытый)

  • Гим, сауна, хамам и комната для хобби в подвале

  • Система VRV, центральное отопление, зарядное устройство для электромобилей

Платежный план:
Tilia Luxury Villas предлагает структурированный план с резервированием в размере 5000 фунтов стерлингов (действительно в течение 2 недель), за которым следуют 35% первоначального взноса, 35% до передачи ключа и 30% при доставке (июнь 2026 года).

О нас:
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Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 353.0 – 545.0
Цена за м², USD 2,377 – 2,904
Цена квартиры, USD 1,03 млн – 1,44 млн

Местонахождение на карте

Кирения, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-101 Tilia Luxury Villas is an exclusive villa development located near Karmi Village
Кирения, Северный Кипр
от
$1,03 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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