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Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB

Никита, Северный Кипр
от
$69,084
;
11
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
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ID: 24848
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Güzelyurt District
  • Город
    Guzelyurt Belediyesi
  • Деревня
    Никита

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    17

О комплексе

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Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов
Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов

РАССРОЧКА:

  • Депозит 3000 фунтов 
  • Первоначальный взнос 35% 
  • Остаток 65% на 42 мес. 

С 1 ЯНВАРЯ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА 25%

Район Газиверен расположен на западном побережье, недалеко от города Гюзельюрт. Славится прекрасным климатом и цитрусовыми плантациями.

Комплекс GRAY BEACH CLUB

  • 700 метров до моря
  • Апартаменты отельного типа

- Регион Газиверен — новейший центр притяжения для инвесторов и покупателей недвижимости.

- Участие крупных застройщиков гарантирует развитую инфраструктуру.

Отличная инфраструктура:

  • Пляж, гавань-порт-клуб 
  • Аквапарк для взрослых 
  • Аквапарк для детей 
  • Семейный бассейн
  • Бассейн с джакузи
  • Школа серфинга
  • Детская игровая площадка 
  • Амфитеатр 
  • Кинотеатр/летний кинотеатр 
  • Футбольная, баскетбольная, волейбольная площадки 
  • Теннисный корт
  • Открытая и крытая парковки 
  • Зарядные станции для электромобилей
  • Супермаркет, аптека 
  • Ресторан/кафе, бар 
  • Консьерж
  • Фитнес
  • СПА, массажные кабинеты 
  • Аутлет
  • Детский сад
  • Кафе Gloria Jeans 
  • Аренда автомобилей 
  • Офис послепродажного обслуживания

Ввод в эксплуатацию: июнь 2028 г.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 93,884
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м²
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD 72,903

Местонахождение на карте

Никита, Северный Кипр

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Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Никита, Северный Кипр
от
$69,084
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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