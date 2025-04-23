Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB

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Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов
Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов
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Район Газиверен расположен на западном побережье, недалеко от города Гюзельюрт. Славится прекрасным климатом и цитрусовыми плантациями.
Комплекс GRAY BEACH CLUB
- Регион Газиверен — новейший центр притяжения для инвесторов и покупателей недвижимости.
- Участие крупных застройщиков гарантирует развитую инфраструктуру.
Отличная инфраструктура:
Ввод в эксплуатацию: июнь 2028 г.