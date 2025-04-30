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Квартиры с террасой на Северном Кипре

Фамагуста
33
Кирения
56
Iskele Belediyesi
452
Trikomo
382
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103 объекта найдено
Пентхаус в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
$90,198
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продажа большой новой квартиры-студии, 2024 г.п. Можно переоборудовать в 1+1, с 2 окнами в C…
$75,501
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$84,064
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
$264,580
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,025
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$158,748
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11/30
Квартира-студия на продажу в районе Искеле Лонгбич, чтобы открыть вам двери в уникальную и р…
$137,582
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
$216,354
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового ц…
$130,720
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Квартира 2 спальни в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
$141,911
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 16/29
В районе Искеле Лонгбич, 7-звездочный проект, который откроет вам двери в уникальную и роско…
$192,296
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$114,190
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Квартира 1 спальня в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$43,295
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5
Квартиры 1+1 в комплексе с полной инфраструктурой, бассейнами и ресторанами Caesar Resort 3,…
$82,926
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
$66,145
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
$138,303
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр Резиде…
$152,203
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Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
$42,032
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$74,881
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
$69,151
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$114,050
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Типы недвижимости на Северном Кипре

пентхаусы
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трехкомнатные
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Параметры недвижимости на Северном Кипре

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