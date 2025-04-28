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Квартиры в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
100
Калограя
14
Agios Epiktitos
13
Калограя
4
Квартира Удалить
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129 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Bahçeli-Esentepe Испытайте все прелести прибрежной жизни в этой полностью меблированной к…
$187,353
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/2
CASA DEL MARE – воплощение элегантности и комфорта на первой береговой линии! Добро пожал…
$201,514
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Представляем Проект– Эксклюзивное проживание у моря в Эсентепе, Северный Кипр Расположени…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2
Имеет 53,75 квадратных метра со спальней 13,3 квадратных метра, плюс терраса 11,5 квадратных…
$104,089
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Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
Продается готовая студия в новом комплексе Pearl Island, расположенном на первой береговой л…
$94,512
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Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Esentepe, район с великолепным бирюзово-голубым морем, который действительно довольно теплый…
$135,280
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ÖVENÇOĞLU GROUP
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Esentepe region Located only 200 meters t…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
О квартирах Делюкс апартаменты 1+1 в La Casalia предлагают идеальное сочетание роскоши, к…
$279,352
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Пентхаус в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$253,387
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Студия 1 комната в Харкея, Северный Кипр
Студия 1 комната
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Студия Пентхаус с видом на Средиземное море Предоставляется рассрочка до 3 лет Комплек…
$162,400
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Представляем квартиру 2+1, общей площадью 70 м2 в строящемся комплексе Бахчели. Квартира с т…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
-100м до пляжа "The Cove"   -1 km до Гольф Клуба   -Бассейн с соленой водой и превосхо…
$287,646
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Kвартира на первом этаже расположена в исключительно ухоженном жилом комплексе. В застройке …
$185,047
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
В регионе Кирения-Эсентепе на северном побережье Северного Кипра, дорога идет от середины, к…
$225,563
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Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
$332,993
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Многоуровневые квартиры 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Brand new project in Girne Esentepe Region!! In our project located in Girne Esentepe region…
$159,968
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Студия 1 комната в Калограя, Северный Кипр
Студия 1 комната
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
ID ПРОЕКТА:  CP-811 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$176,710
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 43 м²
Комплекс расположен на 80 га земли в живописном районе Татлысу на первой береговой линии. Ко…
$279,662
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Агентство
Hayat
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Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
$74,881
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 55 м²
Комплекс роскошных апартаментов на берегу моря в Эсентепе представляет собой воплощение изыс…
$156,539
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 спальни в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$161,271
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Квартира 2 спальни в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$230,289
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 1
Квартира 2+1(с двумя спальнями и гостиная соединённая с кухней) новый ремонт в квартире, 70м…
$72,158
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира 2+1(с двумя спальнями и гостиная соединённая с кухней) новый ремонт в квартире, 70м…
$72,158
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в одном из самых инвестиционно-привлекательны…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Квартира 1+1 в комплексе «Deja Blue» на Северном Кипре. Квартира на Северном Кипре в Гирне, …
$241,266
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
О квартирах-студиях Grand Studio Apartments в La Casalia предлагают 48 м² современного ко…
$206,113
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Типы недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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