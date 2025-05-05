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Квартиры в Морфу, Северный Кипр

квартиры-студии
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19 объектов найдено
Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 11
Комплекс APHRODITE AQUA/WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!!   …
$98,393
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Студия 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Газив…
$81,508
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Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Газив…
$95,813
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Студия 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Студия 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/13
Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!! Студии 34 м2 1+1 60 м2 2+1 пентхаус …
$65,431
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Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Новый масштабный курортный комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Газив…
$206,265
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Квартира в Морфу, Северный Кипр
Квартира
Морфу, Северный Кипр
Emerging from the serene coastal landscapes, this is a phenomenal project that beautifully c…
$95,384
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Морфу, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
$126,722
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Высоким Арендным Потенциалом на Северном Кипре, Калканлы Гюзельюрт – район на Сев…
$93,889
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Площадь 77 м²
$99,638
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Студия в Морфу, Северный Кипр
Студия
Морфу, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Пересечение трех различных ландшафтов — горы, небо и море. Этот инновационный проект объедин…
$106,946
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Новый проект жилого комплекса строится всего в 150 метрах от Средиземного моря, в районе Гюз…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Район Гюзельюрт – один из регионов Северного Кипра, где удачно сочетаются удивительные пейза…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/7
ID ПРОЕКТА:   CP-806 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассроч…
$64,317
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Квартира 3 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 3
Площадь 216 м²
$367,980
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Комплекс APHRODITE WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!! Студии 34…
$117,910
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Квартира в Морфу, Северный Кипр
Квартира
Морфу, Северный Кипр
The Redland Property Group are proud to announce yet another EXCLUSIVE DEAL!!! Prices From J…
$102,391
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
Наш новый проект, один из крупнейших и современных оздоровительных и омолаживающих центров в…
$103,010
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Квартира 3 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/4
Квартиры с Высоким Арендным Потенциалом на Северном Кипре, Калканлы Гюзельюрт – район на Сев…
$112,689
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Квартира 1 комната в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 34 м²
$73,596
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