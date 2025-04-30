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Квартиры с садом на Северном Кипре

Фамагуста
33
Кирения
56
Iskele Belediyesi
452
Trikomo
382
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96 объектов найдено
Квартира в Кирения, Северный Кипр
Квартира
Кирения, Северный Кипр
Площадь 41 м²
Великолепный жилой комплекс, воплотивший в себе современные тенденции архитектуры и высочайш…
$180,620
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Квартира в Karavas, Северный Кипр
Квартира
Karavas, Северный Кипр
Площадь 42 м²
$54,119
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,145
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Квартира 2 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
$264,580
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Квартира 2 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Sky Sakarya Превосходное расположение: В пешей доступности от улицы Сакарья, торгового ц…
$130,720
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Квартира 2 спальни в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Аканту, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
$66,145
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Квартира 3 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$143,113
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
$90,077
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Квартира 1 спальня в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
$51,726
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Квартира 1 спальня в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
$43,295
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$98,616
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Квартира в Гастриа, Северный Кипр
Квартира
Гастриа, Северный Кипр
Площадь 119 м²
Жилой роскошный комплекс, сочетающий в себе самые высокие стандарты с классическим утонченны…
$195,674
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 62 м²
$66,145
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Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Район Татлысу на Северном Кипре славится своими пейзажами и красивыми бухтами. А аутентичнос…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
$42,032
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Район Гюзельюрт – один из регионов Северного Кипра, где удачно сочетаются удивительные пейза…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Казафани, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
$105,712
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Квартира 1 спальня в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$72,158
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр Предлагают…
$291,175
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Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$65,896
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
Представляем студию с видом на море в новом жилом комплексе Газиверен. Студия имеет общую пл…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$102,104
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Квартира в Северный Кипр
Квартира
Северный Кипр
Площадь 70 м²
Жилой комплекс квартир в престижном районе Искеле, где жизнь переплетается с роскошью. Апарт…
$206,509
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Типы недвижимости на Северном Кипре

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