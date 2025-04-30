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Квартиры с гаражом на Северном Кипре

Фамагуста
33
Кирения
56
Iskele Belediyesi
452
Trikomo
382
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54 объекта найдено
Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
$190,389
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Пентхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Tatlisu region This luxurious project is …
Цена по запросу
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Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
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Квартира 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$331,077
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Квартира 2 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции на Кипре, в частности в Гирне (также известном как Кирения), для инвестиций могут…
$149,379
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
$120,984
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2
Имеет 53,75 квадратных метра со спальней 13,3 квадратных метра, плюс терраса 11,5 квадратных…
$104,089
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
• Свободный доступ к пляжу  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с превосходным видом на мо…
$208,062
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Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$203,606
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Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
????? ???? A UNIQUE EXPERIENCE We invite you to a brand new experience you have never had …
$334,461
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
$306,368
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Квартира 1 спальня в Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/10
ВАРИАНТ!
$71,603
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Этаж 1/2
$234,514
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Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
«Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 8/15
Welcome To Caesar Palm Jumeirah Caesar Palm Jumeirah is a breathtaking complex of 7 high-ri…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Ватилакас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Ватилакас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/7
For Sale 1+0 Luxury Apartment at Grand Sapphire Resort 7 Stars İskele Cyprus 📍1+0 – Studio…
$115,691
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Агентство
AxA property®
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Квартира 2 комнаты в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/17
LUXURY HOLIDAYS FOR EVERYONE Hospitality and comfort Whether you are planning a family hol…
$259,055
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Квартира 1 спальня в Морфу, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Морфу, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
Наш новый проект, один из крупнейших и современных оздоровительных и омолаживающих центров в…
$103,010
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Количество этажей 15
Расположение: 400 метров от моря в Лонг-Бич. Проект: 4 жилых блока и 1 гостиничный блок, те…
$1,73 млн
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Участок идеально расположен на берегу моря с видом на море и горы со всех уголков застройки.…
$207,363
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Этаж 4
Квартира 3+1 Площадь: 110м2 Престижная недвижимость на побережье Кирении, рядом находитс…
$168,369
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Студия 1 комната в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 10
Откройте дом своей мечты: эксклюзивная скидка 15% + 2-летняя гарантия аренды! Представьте…
$134,479
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
$119,695
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$81,105
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
"Дом вашей мечты, ваш путь: гибкие варианты финансирования, которые ставят вас на первое мес…
$223,447
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Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море в Эсентепе, Северный Кипр Почему вам …
$191,357
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$467,463
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Квартира 3 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 10/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$221,733
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Типы недвижимости на Северном Кипре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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