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Квартиры возле озера на Северном Кипре

Фамагуста
25
Кирения
45
Iskele Belediyesi
701
Trikomo
628
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21 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$218,439
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Квартира 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
О проекте: Olympia Seaside — первый проект компании Olympia Construction на Кипре, располож…
$639,051
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$267,238
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
О проекте: Olympia Seaside — первый проект компании Olympia Construction на Кипре, располож…
$175,547
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 241 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$168,477
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Квартира 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$454,600
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Квартира 1 спальня в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$173,125
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Пентхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 272 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$695,985
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$160,344
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Квартира 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$84,239
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
О проекте: CC Towers Iskele — современный жилой комплекс в Боғаз (Искеле), состоящий из пят…
$83,541
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Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
О проекте: Ocean Life Residence — это прибрежный проект от Noyanlar Group, всего в 600 метр…
$104,572
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Квартира 2 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$353,262
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Квартира 3 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 299 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$2,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$292,802
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Пентхаус 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,63 млн
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Квартира 3 спальни в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$128,972
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Пентхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$139,429
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Студия 1 комната в Карми, Северный Кипр
Студия 1 комната
Карми, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$181,085
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Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
О проекте: Olea Cyprus Project — это спокойный жилой комплекс от Noyanlar Group, расположен…
$96,439
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Пентхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
О проекте: Этот прибрежный жилой комплекс предлагает панорамный вид на Средиземное море на …
$1,32 млн
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Типы недвижимости на Северном Кипре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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