Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Бассейн

Квартиры с бассейном на Северном Кипре

Фамагуста
33
Кирения
56
Iskele Belediyesi
452
Trikomo
382
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
264 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Представляем квартиры и пентхаусы в масштабном жилом комплексе расположенном в Бафре. Высоча…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Кирения, Северный Кипр
Квартира
Кирения, Северный Кипр
Площадь 41 м²
Великолепный жилой комплекс, воплотивший в себе современные тенденции архитектуры и высочайш…
$180,620
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс в восточной Кирении, район Бахчели предлагает Вам Багамские острова. Пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Расположен проект в 500 метрах от самого большого пляжа на Северном Кипре «Лонг Бич» - район…
$180,501
Оставить заявку
Квартира в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Квартира
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 63 м²
Апартаменты и виллы в новом жилом комплексе, расположенном в районе Бахчелер города Искеле, …
$152,745
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Мирту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект строится в окружении моря и горя в Лапте. Это роскошный комплекс с инфраструкту…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира
Айос Илиас, Северный Кипр
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект на Северном Кипре в районе Богаз-Искеле предлагает уникальную возм…
$162,111
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
Оставить заявку
Квартира в Аканту, Северный Кипр
Квартира
Аканту, Северный Кипр
Площадь 45 м²
Комплекс, расположенный в лучшем прибрежном районе Эсентепе на Северном Кипре, предлагает за…
$119,210
Оставить заявку
Квартира в Северный Кипр
Квартира
Северный Кипр
Площадь 120 м²
Апартаменты 1+1 с террасой на крыше и джакузи, площадью 120 м² — всего за £ 144 000 ! Предус…
$172,918
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый проект концептуального жилого комплекса в районе Татлысу. На территории будут искусств…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Кирения, Северный Кипр
Квартира
Кирения, Северный Кипр
Площадь 43 м²
Расположенный на востоке Кирении, жилой комплекс предлагает вам Багамские острова. Благодаря…
$206,209
Оставить заявку
Квартира в Северный Кипр
Квартира
Северный Кипр
Площадь 50 м²
Масштабный курортный комплекс расположен прямо на берегу моря в заливе Морфу: в районе Гюзел…
$92,719
Оставить заявку
Квартира в Кирения, Северный Кипр
Квартира
Кирения, Северный Кипр
Площадь 43 м²
Комплекс на стадии строительства в районе Эсентепе в Кирении. Типы недвижимости: Студии от …
$180,380
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
Оставить заявку
Квартира в Северный Кипр
Квартира
Северный Кипр
Площадь 55 м²
Бутик-проект состоит из 3 блоков, всего 26 квартир. Частная территория с большим бассейном, …
$144,497
Оставить заявку
Студия 1 комната в Trikomo, Северный Кипр
Студия 1 комната
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продажа большой новой квартиры-студии, 2024 г.п. Можно переоборудовать в 1+1, с 2 окнами в C…
$75,501
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Новый проект жилого комплекса строится всего в 150 метрах от Средиземного моря, в районе Гюз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Потрясающий проект, окруженный пляжем и лесом, расположен в Искеле, район Лонг-Бич. Проект с…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
Новый роскошный проект жилого комплекса находится в Искеле. Расстояние до моря 200 м. Открой…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Йенибогаз. Проект расположился на оз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Северный Кипр
Квартира
Северный Кипр
Площадь 48 м²
Комплекс расположен в районе Боаз. Рядом супермаркеты, отличные рестораны и кафе, пляжи, где…
$162,559
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Новый амбициозный проект от ведущего застройщика Северного Кипра. В комплексе будет четыре б…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Кирения, Северный Кипр
Квартира
Кирения, Северный Кипр
Площадь 92 м²
Проект расположен в регионе Алсанджак, к западу от Кирении, туристического города Северного …
$318,494
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Айос Илиас, Северный Кипр
Студия 1 спальня
Айос Илиас, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/7
Кампания 1 — Гарантия аренды ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или по…
$147,112
Оставить заявку
Квартира в Кирения, Северный Кипр
Квартира
Кирения, Северный Кипр
Площадь 43 м²
Крупнейший на Кипре жилой проект на берегу моря со студиями, мансардными пентхаусами 2+1 и р…
$198,684
Оставить заявку
Квартира в Северный Кипр
Квартира
Северный Кипр
Площадь 68 м²
Апартаменты в жилом комплексе в районе Искеле — место, где каждая минута наполняется гармони…
$114,393
Оставить заявку
Квартира в Северный Кипр
Квартира
Северный Кипр
Площадь 90 м²
Жилой комплекс представляет собой современное жилое пространство, где каждая деталь заботлив…
$225,775
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 7
Кампания 3 – My First Home ● Процесс кампании o Действует до 31 декабря 2024 года или пока…
$199,738
Оставить заявку

Типы недвижимости на Северном Кипре

пентхаусы
многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости на Северном Кипре

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти