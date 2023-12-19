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Квартиры в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Двуспальная квартира в Никосии привлечет Ваше внимание! Итак, предлагаем Вам доступную по ц…
€80,998
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Квартира 3 комнаты в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Двуспальная квартира в Никосии привлечет Ваше внимание! Итак, предлагаем Вам доступную по ц…
€80,998
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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