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Квартиры в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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74 объекта найдено
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением в Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс со всеми удобствами в районе Искеле на побережье Северного Кипра, в 200…
€106,500
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€97,811
Квартира 1 спальня в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
КВАРТИРА С ИДЕАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЯДОМ С МОРЕМ: В продаже готовая к заселению квартира …
€140,191
Студия в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 55 м²
Этаж 5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальные апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектром…
€157,715
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Двухспальневые апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектр…
€157,715
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Дом расположен в центре города в спальном районе, в пешей доступности школа Near East. Йени …
€110,984
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Инфраструктура: Открытый бассейн длинной 80 м; Крытый бассейн; СПА, баня, сауна; Тренаже…
€268,700
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
€233,652
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€102,468
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Квартира 2 спальни в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€181,649
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой и мебелью: Холодильник;…
€87,000
Студия 1 ванная в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€75,400
Квартира в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом ком…
€138,666
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€140,308
Студия 1 спальня с балконом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня с балконом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/11
Новая однокомнатная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой ( бассейны, детские игро…
€81,500
Квартира 3 комнаты с парковкой в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
Представляем новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Проект состоит из одн…
€137,500
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€415,481
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€587,608
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 11
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 79 кв.м  + балкон/терраса 15 кв.м. Срок с…
€167,460
Квартира 1 спальня с видом на море в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с видом на море
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 10
1-комнатная квартира со спектральным видом на море расположена в большом и современном жилом…
€147,000
Квартира в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новый проект в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом компл…
€253,165
Квартира в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом ком…
€126,583
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