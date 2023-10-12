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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Искеле (Трикомо)
Квартиры
Квартиры в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
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74 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с водоснабжением
Perivolia tou Trikomou, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
65 м²
Комплекс, в котором расположена эта уютная квартира является самым развитым в плане инфраст…
€155,293
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Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
145 м²
14/14
For Sale: Luxurious 3+1 Penthouse with Stunning Sea Views in an Elite Complex! Features: …
€430,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
43 м²
1
Новый жилой комплекс со всеми удобствами в районе Искеле на побережье Северного Кипра, в 200…
€106,500
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Пентхаус 1 комната с парковкой, с лифтом, с бассейном
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
32 м²
1
Представляем новый проект, который состоит из современных квартир типа студий и студий-пентх…
€94,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
54 м²
3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
49 м²
1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
49 м²
1
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€97,811
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
60 м²
КВАРТИРА С ИДЕАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ РЯДОМ С МОРЕМ: В продаже готовая к заселению квартира …
€140,191
Рекомендовать
Студия
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
55 м²
5
Инфраструктура резорта: Открытая парковка; Крытый и открытый бассейны; Детский бассейн; …
€140,191
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
Двухспальные апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектром…
€157,715
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
Двухспальневые апартаменты в комплексе EDELWEISS — это комплекс класса люкс с широким спектр…
€157,715
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
76 м²
Дом расположен в центре города в спальном районе, в пешей доступности школа Near East. Йени …
€110,984
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
100 м²
Инфраструктура: Открытый бассейн длинной 80 м; Крытый бассейн; СПА, баня, сауна; Тренаже…
€268,700
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
95 м²
2
Апартаменты 2+1 Лофт таунхаус в строящемся, современном комплексе La Isla Villas расположенн…
€233,652
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
3
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€105,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
4
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€102,468
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
45 м²
5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€107,126
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
114 м²
5
Комплекс «Парк Резиденс». Комплекс находится в 200 метрах от песчаного берега Лонг-Бич. Со…
€181,649
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
36 м²
1
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой и мебелью: Холодильник;…
€87,000
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
36 м²
Студия в резиденции "Королевская жизнь" у моря. Продажа с техникой: Холодильник; Кондицио…
€75,400
Рекомендовать
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом ком…
€138,666
Рекомендовать
Студия 1 ванная со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
51 м²
1/11
Студия в доме Alexius, 51 кв.м, балкон 8.2 кв.м. Сдается все в чистовой отделке: встроенная …
€140,308
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
1/11
Новая однокомнатная квартира в комплексе с развитой инфраструктурой ( бассейны, детские игро…
€81,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
46 м²
1
Представляем новый проект жилого комплекса в популярном районе Искеле. Проект состоит из одн…
€137,500
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
140 м²
11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь от 140 кв.м до 168 кв.м, балкон от 32 кв.м до…
€415,481
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
198 м²
11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
€587,608
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
79 м²
11
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь 79 кв.м + балкон/терраса 15 кв.м. Срок с…
€167,460
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Квартира 1 спальня с видом на море
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
10
1-комнатная квартира со спектральным видом на море расположена в большом и современном жилом…
€147,000
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Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новый проект в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом компл…
€253,165
Рекомендовать
Квартира
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом ком…
€126,583
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