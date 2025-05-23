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Квартиры в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Karavas
92
Агридаки
20
Лапитос
19
Василия
5
Квартира Удалить
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139 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
$89,957
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,740
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Квартира 2 спальни в Василия, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Василия, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$120,143
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
$61,936
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$57,606
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Квартира 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$283,972
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$102,224
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 80 м²
$69,151
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Квартира 2 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$62,537
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
$170,774
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Квартира 6 комнат в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 6 комнат
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Характеристики Недвижимости: Площадь участка: 2000 м² Размер виллы: 225 м² …
$759,873
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Квартира 3 спальни в Агридаки, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
$90,077
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Пентхаус 2 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$242,573
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$70,354
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Пентхаус в Агридаки, Северный Кипр
Пентхаус
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
$114,190
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Квартира 2 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$203,761
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Квартира 2 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Уютный апартаметы в А7 блоке на 2 этаже с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в компл…
$151,184
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
$132,290
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Квартира 2 спальни в Elia, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Elia, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$168,369
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Квартира 1 спальня в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Проект  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, всего в 350 метрах от моря, в гор…
$158,013
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Квартира 1 комната в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Уникальные апартаменты со своим участом 1+1 в А5 блоке на первом этаже. Elite life - уник…
$118,152
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
$107,636
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Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
ID: CP-703 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Рас…
$314,972
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Инвестиционное предложение! Апартаменты на Северном кипре у побережья Средиземного моря. …
$121,963
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$79,374
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$102,224
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Уютный апартаметы в А6 блоке на 2 этаже с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в компл…
$151,184
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Пентхаус 2 комнаты в Василия, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2
Представляем новый проект, расположенный в районе Каршияка на Северном Кипре. Он расположен …
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апратменты 2+1 в утном комплексе на острове Северный Кипр О строительств…
$209,199
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Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Откройте для себя уникальный мир комфорта и роскоши в новом бутик-проекте. В этом жилом комп…
$239,631
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Hayat
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Типы недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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