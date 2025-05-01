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Квартиры в Лапитосе, Северный Кипр

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19 объектов найдено
Квартира 6 комнат в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 6 комнат
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Характеристики Недвижимости: Площадь участка: 2000 м² Размер виллы: 225 м² …
$759,873
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/2
ID: CP-693 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -50M - Расс…
$180,218
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Квартира 2 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/3
Уютный апартаметы в А7 блоке на 2 этаже с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в компл…
$151,184
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
ID: CP-694 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Расстоян…
$154,473
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Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 85 м²
Индивидуальный проект премиум класса на Северном Кипре. К вашему вниманию предлагаются апарт…
$204,703
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Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апратменты 2+1 в утном комплексе на острове Северный Кипр О строительств…
$209,199
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Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
ID: CP-666 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -500M - Расст…
$208,540
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Продажа полу-меблированной квартиры 2+1(85м2), первый этаж, с 3-мя балконамию, в комплексе с…
$136,533
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Квартира 2 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Вашему вниманию предлагаются апартаменты   2+1 площадью  85 кв.м. +терраса  35 кв.м. премиум…
$243,525
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Квартира 1 спальня в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Проект  расположен в спокойном, уютном и живописном месте, всего в 350 метрах от моря, в гор…
$158,013
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Квартира в Лапитос, Северный Кипр
Квартира
Лапитос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Откройте для себя уникальный мир комфорта и роскоши в новом бутик-проекте. В этом жилом комп…
$239,631
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Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Этаж 2
Квартиры 2+1 в комплексе Савиорс в Лапте. Квартира расположена на 2 этаже. Трафо оплачено…
$118,285
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Квартира 2 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Вашему вниманию предлагаются двухэтажные апартаменты 2+1 площадью  95 кв.м. +терраса  58 кв.…
$279,455
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/11
Что вы получаете: Апартаменты и таунхаусы в современном жилом комплексе в живописном поселке…
$180,267
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Квартира 2 спальни в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Лапитос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3/3
Шикарные апартаменты для жизни и отдыха на Северном Кипре. Вашему вниманию предлагаются а…
$155,160
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Квартира 3 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
ID: CP-703 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Рас…
$314,972
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Квартира 1 комната в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
$168,184
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Квартира 4 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/3
Уютный апартаметы с тремя спальнями и большой кухней-гостинной в комплексе Elite life от Din…
$171,693
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Квартира 2 комнаты в Лапитос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лапитос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продажа, полностью меблированной квартиры 1+1 в комплексе с бассейном. Квартира имеет свою т…
$128,202
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