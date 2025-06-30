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Квартиры в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

Витсада
8
Псиллатос
3
Квартира Удалить
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14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейном и рестораном рядом с пляжем, Ени-Боазычи, Северный Кипр Резиде…
$114,302
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Квартира в Псиллатос, Северный Кипр
Квартира
Псиллатос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5
SALE Studio in new complex COASTAL HEAVEN NORTH CYPRUS, district Güzelyurt (Morfu),  Distan…
$103,704
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, пляжным клубом и спа на первой линии у моря, Эсентепе, Северн…
$189,983
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TekceTekce
Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с оздоровительным комплексом рядом с пляжем, Татлысу, Северный Кипр Резиде…
$152,203
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Квартира в Псиллатос, Северный Кипр
Квартира
Псиллатос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
Studio for sale in North Cyprus! Chic studio in a working complex, located on the 2nd floor,…
$115,696
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Квартира 1 спальня в Айос - Харитон, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Айос - Харитон, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
$48,105
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Квартира в Лефконико, Северный Кипр
Квартира
Лефконико, Северный Кипр
Площадь 36 м²
Мы рады объявить о старте продаж квартир в уникальном жилом комплексе, расположенном в очаро…
$59,315
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами, аквапарком и коворкингом в 250 метрах от моря, Эсентепе, Севе…
$127,477
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Квартира 1 комната в Мелунта, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Мелунта, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Статус: квартира  Количество комнат: 1 (1+1) Общая площадь: 60кв.м Балкон: терраса …
$159,181
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Квартира 2 комнаты в Витсада, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и зонами отдыха в живописном районе, Алсанджак, Северный Кипр …
$239,434
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Квартира в Псиллатос, Северный Кипр
Квартира
Псиллатос, Северный Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6
New studio for sale in North Cyprus!  Holiday Homes Salamis new project in North Cyprus Loca…
$153,614
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 2
Уникальная резиденция с бассейном, бизнес-центром и парком, Татлысу, Северный Кипр Резиденц…
$162,430
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Квартира 1 комната в Витсада, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 24
Современная резиденция с садом и бассейнами в 300 метрах от моря, Боаз, Северный Кипр Резид…
$140,022
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Квартира 2 комнаты в Витсада, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Витсада, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция премиум класса с бассейнами, спа-центром и детским клубом в 600 метрах от м…
$199,970
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Типы недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi

однокомнатные

Параметры недвижимости в Gecitkale Serdarli Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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