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Квартиры с видом на горы на Северном Кипре

Фамагуста
33
Кирения
56
Iskele Belediyesi
452
Trikomo
382
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305 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Karavas, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/3
Уютный апартаметы с двумя спальнями и большой кухней-гостинной в комплексе Elite life от Din…
$147,529
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Квартира 3 комнаты в Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Великолепная локация ЙениБоаз!  До моря 10 минут Аэропорт 35 минут , колледж 5 минут …
$208,108
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Квартира в Айос Илиас, Северный Кипр
Квартира
Айос Илиас, Северный Кипр
Площадь 35 м²
Новый эксклюзивный проект на Северном Кипре в районе Богаз-Искеле предлагает уникальную возм…
$162,111
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Этаж 11/11
Пентхаус расположен на 11 этаже, общая площадь 198 кв.м, балкон 40 кв.м, 4 спальни, 4 туалет…
$624,239
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Квартира в Trikomo, Северный Кипр
Квартира
Trikomo, Северный Кипр
Новая глава жизниРЕЗИДЕНЦИЯ ЖИЗНИ Резиденция Riverside Life предлагает вам возможность откры…
$190,389
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Квартира 2 комнаты в Морфу, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Морфу, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Комплекс APHRODITE WELLNESS   Регион Гюзельюрт Самые доступные цены!!! Студии 34…
$117,910
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Пентхаус 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Tatlisu region This luxurious project is …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Спатарико, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Спатарико, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Квартира с Видом на Бассейн в La Isla Villas – Идеальный Выбор для Жизни и Инвестиций! 🌊 …
$257,992
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 13/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$186,739
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 13/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$137,748
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Пентхаус 1 комната в Аканту, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Велнес-услуги: Центр здоровья (скорая помощь, аптека и т.д.) Сауна и парилки Спа и оздоро…
$150,020
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Квартира 1 спальня в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
ДОМ С БАССЕЙНОМ КАСА ДЕЛЬ МАРЕ КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ  СРОК СДАЧИ ИЮНЬ 2026 год (+6 мес…
$245,278
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Квартира 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Введение Habitat - это инновационный жилой комплекс на Северном Кипре, сочетающий роскошь…
$310,019
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Пентхаус в Trikomo, Северный Кипр
Пентхаус
Trikomo, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 334 м²
$340,422
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Квартира 1 комната в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Karavas, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/3
Уникальные апартаменты со своим участом 1+1 в А5 блоке на первом этаже. Elite life - уник…
$118,152
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Квартира 2 спальни в Karavas, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$84,064
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Пентхаус в Karavas, Северный Кипр
Пентхаус
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
$310,159
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Квартира в Кирения, Северный Кипр
Квартира
Кирения, Северный Кипр
Площадь 92 м²
Проект расположен в регионе Алсанджак, к западу от Кирении, туристического города Северного …
$318,494
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,145
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Квартира 4 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 20
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:   НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: ALPCAN TOWERS KEY WEST ЛОКАЦИЯ: 3…
$331,077
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Квартира 2 спальни в Беллапаис, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
$264,580
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Квартира 1 спальня в Karavas, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
$66,025
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Квартира 2 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиции на Кипре, в частности в Гирне (также известном как Кирения), для инвестиций могут…
$149,379
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
$332,993
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
$120,984
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Квартира 2 спальни в Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Алсанжак Статус : апартаменты  Количество комнат : 2+1  Общая площадь :  92 кв.м …
$321,427
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Квартира 2 спальни в Богази, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Богази, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 10
Апартаменты с двумя спальнями (2+1), общая площадь от 85 кв.м до 91 кв.м, балкон от 19 кв.м …
$241,861
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Пентхаус в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$158,748
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Квартира 2 комнаты в Кирения, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Номер объекта: CP-165   Описание квартиры: Этот очаровательный пентхаус с 1 спальне…
$93,831
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