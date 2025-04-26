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Квартиры в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

Газивера
103
Лефка
39
Газивера
19
Потамос Ту Кампу
4
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151 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$199,612
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 13
Номера в отеле на берегу залива Гюзельюрт, Газиверен, на Северном Кипре Газиверен — прибрежн…
$418,615
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$139,148
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Квартира в Газивера, Северный Кипр
Квартира
Газивера, Северный Кипр
Площадь 37 м²
Жилой комплекс — это жилье, обеспечивающее современные стандарты комфорта и превосходства в …
$132,047
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Hayat
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/9
Новые Квартиры Возле Моря на Северном Кипре в Лефке Лефке – исторический город-порт, располо…
$160,830
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Площадь 105 м²
$106,080
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 8/10
Стильная Недвижимость в Комплексе у Моря на Северном Кипре, Газиверен Недвижимость с видом н…
$226,988
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 34 м²
Этаж 3/13
ID ПРОЕКТА:   CP-815 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассроч…
$96,272
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Квартира 1 комната в Лефка, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Квартиры на продажу на севере Кипра предлагают различные возможности для инвестиций с выборо…
$108,950
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Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
Представляем студию с видом на море в новом жилом комплексе Газиверен. Студия имеет общую пл…
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 11/16
Данный премиальный проект включает 3 16-этажных светлых квартирных корпусов с апартаментами …
$138,094
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Пентхаус 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/10
Инвестиционные квартиры на Северном Кипре, Газиверен. Квартиры-студии с 1 спальней на Северн…
$111,213
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 10/13
Квартиры с видом на море и природу на Северном Кипре в Газиверене Газиверен известен своими …
$467,663
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
О квартире Комплекс Manhattan Residence - это первоклассный курорт в Газиверене, Северный…
$166,654
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 10/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$151,746
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 15/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$171,342
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$108,353
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 12/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$160,144
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
О квартире Комплекс Manhattan Residence - это первоклассный курорт в Газиверене, Северный…
$127,019
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Квартира 4 комнаты в Потамос Ту Кампу, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Потамос Ту Кампу, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 12/19
ID: CP-631 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр - Расстояние до моря -100 м - Супермаркеты 300 м …
$312,436
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/15
ID ПРОЕКТА:   CP-816 ПЛАН ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассроч…
$107,673
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Введение Aphrodite Park Residence — это элегантное сообщество на берегу моря на западном …
$98,797
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/16
Данный премиальный проект включает 3 16-этажных светлых квартирных корпусов с апартаментами …
$139,994
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$130,749
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$120,951
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Студия 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Студия 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 12/15
HOLLYWOOD проект включает 3 корпуса (A, B, C) разной этажности в современном стиле. Предусма…
$133,549
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Введение Aphrodite Park Residence — это элегантное сообщество на берегу моря на западном …
$148,247
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Пентхаус 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 13/11
Квартиры у моря в комплексе с оздоровительным центром на Северном Кипре, Лефке Квартиры расп…
$474,507
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Квартира в Перистеронари, Северный Кипр
Квартира
Перистеронари, Северный Кипр
Площадь 42 м²
Добро пожаловать в элегантный комплекс в городе Лефке, в прекрасном районе Гюзельюрт, где ро…
$101,333
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Агентство
Hayat
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Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Площадь 37 м²
$85,548
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Типы недвижимости в Lefke Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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