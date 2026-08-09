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Квартиры и апартаменты в Agios Epiktitos, Северный Кипр

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двухкомнатные
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11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Северный Кипр ТатлисуLA CASALIA - 2+1 LUXUS-VILLAУэллнесс и Люксур РисденсЕвропа – ваш немец…
$1,40 млн
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ISB Global Immobilien
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Квартира в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Площадь 150 м²
Этаж 1
Вилла 4+1 в Чаталкое — Кочан! Простор, комфорт и полная автономность • Участок с Кочаном — …
$706,575
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Северный Кипр & Грузия Этажи
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Квартира в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Площадь 170 м²
Этаж 1
ВИЛЛА 3+1 В ЧАТАЛКОЙ — РОСКОШЬ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Идеальная находка рядом с самым престижным к…
$874,807
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
$42,032
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Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$88,394
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 120 м²
$90,077
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$106,433
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$60,011
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$82,380
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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