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Квартиры в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

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7 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€284,281
Пентхаус 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€230,109
Пентхаус 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
ID: CP-661 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря -50M - Расстояние д…
€178,399
Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
ID: CP-654   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря - 200 м - Расстоян…
€233,692
Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
ID: CP-654   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе - Расстояние до моря - 200 м - Расстоян…
€152,085
Квартира 3 спальни в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 122 м²
Этаж 2/1
3+1 flats with garden or roof terrace for sale in a complex with a communal pool, consisting…
€256,571
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Многоуровневые квартиры 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Luxurious 1 Bedroom Apartments with Unparalleled Mediterranean Sea Views Immerse yourself…
€187,357
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