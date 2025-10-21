Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefkosa
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Lefkosa, Северный Кипр

27 объектов найдено
Квартира 1 комната в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Цена по запросу
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Квартира 1 спальня в Трахони, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Трахони, Северный Кипр
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этот проект удобно расположен к юго-западу от исторического центра Лимассола на полуострове …
$272,119
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 4 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Tut TravelTut Travel
Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Latviešu, Türkçe
Квартира 1 комната в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Статус : квартира  Количество комнат: 1+1 Общая площадь : 60кв.м  Санузел : совмеще…
$126,226
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
This project, located in a serene residential area of Nicosia near the city center, Universi…
$322,587
Квартира 4 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$361,476
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$63,246
Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Трехкомнатная квартира в эксклюзивном комплексе, расположенном прямо на пляже города Лимассо…
$2,61 млн
Квартира 3 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 3
Резюме недвижимости - Квартира на третьем этаже. - Расширение примерно до 122 кв.м. внут…
$280,948
Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$214,553
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
$72,577
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$47,233
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 84 м²
$79,489
Студия 1 комната в Gonyeli, Северный Кипр
Студия 1 комната
Gonyeli, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 2
$96,211
Квартира 1 спальня в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
$50,113
Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/4
For sale 3-bedroom apartments in a new complex under construction in Nicosia, Agios Dometios…
$266,772
Квартира 4 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Расположенный в сердце Северного Кипра, Кирения — это великолепный прибрежный город, который…
$434,146
ÖVENÇOĞLU GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Пентхаус 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Этаж 4
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$317,251
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4
Резюме недвижимости - Четвертый этаж кв. - Расширение примерно до 85 кв.м. внутренняя пл…
$204,913
Квартира 2 спальни в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Двухкомнатная квартира в эксклюзивном комплексе, расположенном прямо на пляже города Лимассо…
$2,17 млн
Квартира 3 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3
Квартиры на Северном Кипре, Лефкоша, рядом со всей инфраструктурой Лефкоша (Никосия) – город…
$283,350
Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 4/23
For sale 2 bedroom apartment in a new high-rise under construction in the center of Nicosia.…
$398,589
Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 29/34
Продается пентхаус в одном из самых знаковых проектов в Никосии, в знаменитом небоскребе с в…
$1,10 млн
Квартира 2 комнаты в Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 26/34
Квартиры на продажу в одном из самых знаковых проектов в Никосии, в знаменитом небоскребе с …
$912,255
Квартира 3 спальни в Gonyeli, Северный Кипр
Квартира 3 спальни
Gonyeli, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$144,002
Параметры недвижимости в Lefkosa, Северный Кипр

