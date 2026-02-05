Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры и апартаменты в Iskele Bahceler, Северный Кипр

2 объекта найдено
Студия 1 комната в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Студия 1 комната
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2
Апартаменты на Северном Кипре: Ваш доходный актив у моря! Срочная продажа.Переуступка. …
$70,000
Квартира 3 комнаты в Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Iskele Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 20/29
Grand Sapphire — престижный комплекс у моря в Искеле 🏙️🌊 Grand Sapphire Resort & Residenc…
$289,635
НДС
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Параметры недвижимости в Iskele Bahceler, Северный Кипр

