Купить квартиру на море или комнату в отеле в Португалии? В какие объекты выгодно вкладывать деньги?

Инвестировать средства в квадратные метры стало модной тенденцией. Покупатели в разных странах мира активно приобретают недвижимость, зная, что это выгодное вложение денег. Купленное жилье подходит для использования в личных целях и для сдачи в аренду. Его также можно выгодно перепродать спустя несколько лет, приумножив свой капитал. В любом случае приобретенная квартира или частный дом — это незыблемый актив, который останется у вас, чтобы ни случилось, и убережет ваши денежные средства от возможного дефолта.

Популярные варианты для инвестиций

На рынке недвижимости есть ряд объектов, в которые покупатели вкладывают средства в первую очередь:

Жилье у моря. Зачастую это виллы, частные дома и апартаменты с видом на побережье. Хорошо подходят для проживания и сдачи туристам в аренду. Недвижимость в теплых странах. Открывает перспективы для получения иностранного ВНЖ, выгодной сдачи апартаментов в аренду и организации бизнеса в другом государстве. В купленном жилье удобно также проживать на время туристического сезона. Квартиры и апартаменты в новостройках. Приобретаются чаще всего на этапе котлована. После запуска в эксплуатацию стоимость жилья увеличивается на 20-30%, что дает возможность перепродать его со значительной выгодой.

Успешность инвестирования в недвижимость требует взвешенного подхода. Необходимо тщательно изучать рынок, выбирать надежных застройщиков и приобретать исключительно ликвидные объекты.

Почему инвестировать в коммерческую недвижимость выгоднее, чем в жилую

Наряду с квартирами и частными домами, большой популярностью у инвесторов пользуются помещения под бизнес: отели, гостиницы, рестораны, офисы и ряд других коммерческих объектов. Если такая недвижимость хорошо оснащена технически и находится в районе с высокой проходимостью, она может приносить прибыль от сдачи в аренду в 2-3 раза больше, чем фешенебельная квартира или частный дом.

Повышенный спрос на коммерческие объекты наблюдается со стороны крупных компаний и корпораций, а также индивидуальных предпринимателей. Владелец может сдавать им объект в аренду на длительный или короткий срок. Полная окупаемость коммерческой недвижимости, расположенной в центре крупных городов или на побережье популярных курортов, возможна уже через 4-7 лет, в зависимости от ее класса.

Апартаменты в португальском отеле — выгодная инвестиция в будущее

Отель 30 м² Alte, Португалия $103,302 1 Комнаты 1 Количество спален 1 ванных комнат 30 м²

Если вы ищете ликвидный коммерческий объект за границей, можно рассмотреть регион Алгарве в Португалии, расположенный на побережье Средиземного моря. Туристам он известен удобными пляжными зонами и полями для гольфа. В этом уютном и теплом местечке выставлены на продажу апартаменты в комфортабельном 2-этажном отеле.

Комната общей площадью 30,2 квадратных метров оценивается всего в 103,200 евро, что недорого по европейским меркам. В эту стоимость входит:



полностью готовая к заселению комната-студия с новой мебелью и бытовой техникой;

ванная комната с душевой кабиной;

полностью оборудованная кухня.

В распоряжении владельца также будет общий тренажерный зал, СПА-салон, массажная, парная, сауна и косметический кабинет. Провести досуг с детьми можно в открытом бассейне, оборудованном шезлонгами и зонтиками. Для любителей спорта на территории отеля есть 6 полей для гольфа, а также многофункциональный корт для игры в теннис, футбол и баскетбол. Купленные апартаменты хорошо подходят для отдыха и круглогодичной сдачи в аренду. Отель находится под управлением компетентной организации.