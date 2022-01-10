Три самых выгодных офиса в аренду в Варшаве, или как найти крутое помещение для своей компании. Разбираемся с экспертом

Все больше международных компаний выбирают Польшу для размещения своих офисов, выбирая эту площадку как наиболее выгодный для себя вариант. Многие крупные компании из стран СНГ перевозят свои офисы в Варшаву и другие крупные города этой страны. Как итог — быстрый рост количества новых объектов коммерческой недвижимости и повышенный спрос. Вместе со специалистами агентства недвижимости «East West Reals» мы узнали, по какой стоимости сейчас можно арендовать офис в Варшаве и как найти самые выгодные объекты. Все подробности — в статье.

Рынок офисных площадей в Варшаве практически вернулся на «до-ковидный» уровень

— Как вы можете описать положение дел на рынке коммерческой недвижимости сейчас?

— До начала пандемии рынок офисных площадей в Польше процветал: при довольно большом количестве вновь построенных коммерческих площадей общий процент вакантных редко превышал 6-8%. Затянувшаяся пандемия внесла свои коррективы, и рынок коммерческой недвижимости перешел в режим ожидания: некоторые компании были просто не в силах потянуть арендные платежи, кто-то — занимал выжидательную позицию и не рисковал заключать долгосрочные договора аренды, а кто-то — просто и вовсе был вынужден закрыть собственный бизнес. В итоге — процент свободных офисов и торговых площадей вырос, и собственники были вынуждены идти на уступки, предлагая арендаторам наиболее лояльные условия.

Ситуация стала меняться во второй половине 2021 года. Рынок офисных площадей в крупных городах Польши стал снова оживать — бизнес подстроился под современные реалии и снова вернулся к аренде коммерческих площадей. Уже осенью этого года аренда офисов вышла практически на «до-ковидный» уровень, несмотря на выход на рынок еще большего количества новых площадок (с начала года в столице были введены в эксплуатацию около 120,000 квадратных метров коммерческих площадей, и сейчас ведется строительство еще 330,000 квадратных метров). И сейчас лишь немногие собственники остаются все так же лояльны к своим арендаторам, предлагая им более низкие цены или льготы при заключении долгосрочных договоров.

Средняя стоимость аренды офисов в Варшаве сейчас колеблется от 16 до 24 евро/кв.м. Мы говорим о действительно высококлассной недвижимости, которая соответствует новейшим стандартам качества. В центре города сейчас вам вряд ли удастся найти офис дешевле, чем за 18 евро/кв.м., в то время, как в более отдаленных районах вполне можно найти варианты и по 16 евро/кв.м. Особенно выгодными все так же остаются большие площади — от 500 квадратных метров, и именно они пользуются наибольшей популярностью среди наших клиентов.

— Как найти самые выгодные объекты и есть ли какой-то конкретный чек-лист при поиске офиса?

— Самое главное, на что следует обратить внимание при поиске офиса, — это его месторасположение: это должно быть хорошо скоммуницированное с другими частями города место. Лучше всего, конечно же, подойдет центр города, ведь здесь будет и всевозможный общественный транспорт (метро, трамвай, городская электричка, автобусы), и хорошо развитая инфраструктура (магазины, кафе, спортклубы и т.д.). В Варшаве самые популярные бизнес-центры расположены рядом с Rondo ONZ и Rondo Daszyńskiego, а также в бизнес-квартале в районе Mokotów Służewiec.

— Есть ли какие-то особенные условия при аренде офиса в бизнес-центре и как формируется стоимость аренды?

— В бизнес-центрах класса «А» договор аренды чаще всего заключается на срок 5 лет. При правильном подходе и общении с арендодателем существует возможность договориться на индивидуальных условиях о более коротком сроке аренды.

Стоимость аренды состоит из арендной ставки за квадратный метр (площадь арендуемого помещения учитывает также долю в местах общего пользования), налога НДС 23% и административного платежа за обслуживание за «квадрат» (обычно около 25 зл/кв.м. в месяц). Как правило, арендодатели неохотно идут на торг (даже сейчас во время пандемии), но это не означает, что торговаться не нужно. На мой взгляд, торг всегда уместен: можно и нужно пробовать договориться о более интересных для себя условиях.

— Как арендодатели выбирают арендаторов?

— Так как контракт заключается чаще всего минимум на 5 лет, то собственник помещений очень скрупулёзно проверяет платежеспособность будущего арендатора. Могут запросить финансовые отчеты за прошлый год либо банковскую гарантию. К тому же при заключении договора чаще всего требуется депозит в размере трехмесячной аренды. Предпочтение всегда отдается надежной компании со стабильным финансовым положением.

— Сложно ли оформлять документы, если нужный офис уже найден? И в каком виде сдаются офисы?

— Тут нужно быть готовым к тому, что в Польше все работают достаточно размеренно и медленно, никто никуда не спешит. Подписание договора и выдача помещения может занять в среднем 1-2 месяца, а если нужно будет делать ремонтные работы, то это еще больше затянет весь процесс (в зависимости от объема работ). Поэтому лучше заранее заняться данным вопросом. Помещения в основном отдаются готовые под въезд (то есть остается только завезти и установить мебель). И, конечно же, с арендодателем всегда можно договориться о том, что будут проведены ремонтные работы, стоимость которых при этом будет полностью либо частично покрыта в счет арендной платы. Это нужно, если у конкретного арендатора есть определенные нужды для ведения бизнеса. В целом же Варшава сейчас — один из крупнейших игроков на рынке офисной недвижимости в Центральной и Восточной Европе.

Три выгодных офиса, которые можно арендовать прямо сейчас

— Как я уже говорила выше, сейчас рынок коммерческих помещений в Варшаве переживает настоящий бум — спрос, как никогда, велик. Чтобы компаниям было проще найти «свой» объект, мы подготовили подборку из нескольких выгодных и интересных предложений на рынке офисных площадей столицы.

Офис площадью 339 кв.м. у станции метро за 18,2 евро/кв.м.

В офисном здании в центре Варшавы сдаются сразу несколько коммерческих помещений площадью от 200 до 1000 кв.м. Это офисное здание класса А, а значит, оно соответствует всем современным международным стандартам: современные коммуникации, новейшая система вентиляции, оптоволоконные системы, видеонаблюдение, скоростные лифты и т.д. В здании есть фитнес-клуб, несколько кафе и ресторанов, мед.центр, подземный паркинг, а до одной из центральных станций метро лишь несколько минут пешком.

На 16 этаже в аренду сдается офис общей площадью 339 «квадратов». Стоимость именно этого офиса — 18,24 евро за «квадрат» (+ НДС 23% + коммунальные).

По словам эксперта агентства недвижимости «East West Reals» , этот офис — одно из самых выгодных предложений на рынке с учетом очень удачного расположения здания в самом центре Варшавы на развязке нескольких дорог. Сейчас помещение полностью готово к «заселению» практически любой компанией — достаточно лишь завезти офисную мебель.

Офис площадью 664 кв.м. за 19 евро/кв.м.

— Деловой центр Варшавы за последние годы только укрепил свои лидерские позиции по аренде и продаже офисов. На коммерческий рынок Польши стали активно приходить международные компании, а значит, количество вакантных площадей заметно снижается. Именно поэтому по-настоящему интересные предложения быстро находят своих хозяев.

Одно из таких предложений — офис площадью 664 кв.м., расположенный на 30 этаже бизнес-центра на ул. Товарова. Это современное здание, которое находится в шаговой доступности от ст.м. Rondo Daszyńskiego. Собственник указывает, что готов сдать его по выгодной цене, с учетом минимального срока аренды — 5 лет. Если арендатор готов выполнить это условие, то стоимость этого офиса — 19 евро/ кв.м. (+ 23% НДС + коммунальные 25 PLN / кв.м).

Кроме этого офиса, в здании остались вакантными еще несколько помещений площадью от 150 до 1600 кв.м.

Офис площадью 1048 кв.м. за 21 евро/кв.м.

В еще одном бизнес-центре, расположенном неподалеку от ст.м. Rondo ONZ, сдается в аренду помещение общей площадью 1048 кв.м. Офис расположен на 20 этаже здания, откуда открывается отличный вид на деловой центр столицы Польши. Тем, кто планирует добираться на работу на собственном авто, не придется тратить время на поиски парковочного места в центре города, — в здании есть подземный паркинг. А до центрального ЖД вокзала лишь пару минут пешком. При этом само помещение представляет собой open space с панорамными окнами и отдельными комнатами для переговоров. В этом здании также возможна аренда других помещений от 150 до 800 кв.м.

