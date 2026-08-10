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Продажа офисных помещений в Варшаве, Польша

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коммерческая недвижимость
140
1 объект найдено
Офис 193 м² в Варшава, Польша
Офис 193 м²
Варшава, Польша
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Два коммерческих блока с возможностью комбинирования | 193,49 м2 | Сад, терраса, балкон | Ва…
$529,519
НДС
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