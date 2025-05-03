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Продажа офисных помещений в Польше

коммерческая недвижимость
190
магазины
13
2 объекта найдено
Офис 4 860 м² в Стшижув, Польша
Офис 4 860 м²
Стшижув, Польша
Площадь 4 860 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,12 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 526 м² в Познань, Польша
Офис 526 м²
Познань, Польша
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 526 м²
Мы рекомендуем офисное и коммерческое здание площадью 526,70 м2, расположенное в Познани на …
$330,226
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Агентство
Fox Promotion S.C
Языки общения
English, Polski, Français
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