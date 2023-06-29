Замок, где родился Д’Артаньян, не могут продать уже два года
Замок Кастельмор во Франции уже более двух лет. Даже несмотря на то, что в 1615 здесь родился самый знаменитый из мушкетеров — Д’Артаньян (настоящее имя — Шарль Ожье де Бац де Кастельмор).
Особняк, расположившийся в самом сердце Гаскони, между Эньяном и Вик-Фезенсаком, был построен между X и XII веками. С тех пор его не раз реставрировали, но кое-что из изначальных черт осталось, в частности, большой вестибюль и его монументальная лестница.
Площадь двухэтажного особняка — 700 м². На первом этаже находятся гостиные с выходом в парк и старинная кухня с камином, а на верхних этажах разместились спальни. На участке, помимо бывших конюшен и хозяйственных построек, есть небольшой флигель, который используется в качестве двух гостиниц. Также замок окружен сельскохозяйственными и лесными угодьями площадью 155 гектаров.
В продаже дом появился более двух лет назад за 2,5 миллиона евро, но он так и не нашел своего покупателя. Похоже, что главным препятствием для заключения сделки является цена. В настоящее время поместье на продажу без указания цены — есть шанс, что можно будет договориться.