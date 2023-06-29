Замок, где родился Д’Артаньян, не могут продать уже два года

Замок Кастельмор во Франции не могут продать уже более двух лет. Даже несмотря на то, что в 1615 здесь родился самый знаменитый из мушкетеров — Д’Артаньян (настоящее имя — Шарль Ожье де Бац де Кастельмор).

Особняк, расположившийся в самом сердце Гаскони, между Эньяном и Вик-Фезенсаком, был построен между X и XII веками. С тех пор его не раз реставрировали, но кое-что из изначальных черт осталось, в частности, большой вестибюль и его монументальная лестница.

Площадь двухэтажного особняка — 700 м². На первом этаже находятся гостиные с выходом в парк и старинная кухня с камином, а на верхних этажах разместились спальни. На участке, помимо бывших конюшен и хозяйственных построек, есть небольшой флигель, который используется в качестве двух гостиниц. Также замок окружен сельскохозяйственными и лесными угодьями площадью 155 гектаров.