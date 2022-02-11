Продажи виртуальной недвижимости в метавселенных в 2021 году составили 501 млн. долларов и могут удвоиться в 2022

По информации аналитиков из MetaMetric Solutions, по итогам 2021 года общая сумма продаж виртуальных квадратных метров составила 501 млн. долларов. Цифровые объекты были проданы в четырех масштабных метавселенных: Cryptovoxels, Sandbox, Somnium и Decentraland. Настоящий бум на виртуальную собственность случился в ноябре после того, как Facebook сообщил о своем переименовании в Meta Platforms. Сейчас компания целиком сконцентрировалась на проектировании своей метавселенной.

Одним из покупателей цифровой недвижимости стала инвестиционная организация Republic Realm, купившая земельный участок в Sandbox по цене 3,4 млн. долларов. На купленной земле компания построила 100 цифровых островов с виллами. Покупатели для этих объектов нашлись уже в первый день торгов. 90 островов были проданы каждый по цене 15 тыс. долларов. Примечательно, что новые владельцы уже выставили острова на продажу, запросив за каждый по 100 тыс. долларов.

В наступившем году спрос на виртуальную недвижимость продолжает оставаться высоким. Так, в январе общая сумма продаж цифровых объектов уже достигла показателя в 85 млн. долларов. По мнению экспертов, при такой динамике продаж объем рынка недвижимости в метавселенных к концу 2022 года может составить 1 млрд. долларов. Специалисты также прогнозируют, что в предстоящие 6 лет объемы продаж цифровых квадратных метров будут увеличиваться ежегодно на 31%.