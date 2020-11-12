В марте 2020 рынок недвижимости в Испании замер на период карантина в ожидании покупателей. Интересен тот факт, что, несмотря на прогнозы, стремительного падения цен так и не произошло. Уже в июне сработал отложенный спрос, когда открылись границы со странами ЕС и начали приезжать покупатели. Как оказалось, глобальные изменения в мире для многих стали стимулом для принятия решений.

После времени, прожитого «взаперти», люди оценили жизнь в загородных домах. Клиенты из самой Испании и других стран Европы стали присылать риэлторам запросы на длительную аренду и покупку вилл. В больших городах вырос интерес на загородное жилье, а в Марбелье на любые дома с собственным участком, потому как все жилье в Марбелье находится в зеленых оазисах. Конечно, апартаменты тоже покупают, но все более важными критериями покупатели называют большую террасу и вид на море.

При этом акцент с инвестиционной цели вложений в недвижимость сместился в сторону покупки второго загородного дома для жизни. Нестабильность ситуации в мире и неуверенность в завтрашнем дне подтолкнула многих к поиску нового места, чтобы в случае нового локдауна было куда уехать. Конечно, в Испании может случиться такой же карантин этой осенью, но сидеть дома с собственным бассейном и видом на море все-таки приятнее.

С переходом на удаленный формат работы, который постепенно становится привычным, у клиентов появилось еще одно предпочтение. В пожеланиях звучит большие площадь дома и количество комнат, ведь теперь иметь рабочий кабинет — уже необходимость.

В Испании скидки сейчас предлагают в основном продавцы вторичной недвижимости. Можно найти объекты со сниженной на 5-10% ценой. Правда, это, скорее, недвижимость, стоимость которой была изначально завышена. На новостройки Испании цены не снижали и пока не планируют — спрос на них по-прежнему высок, поэтому застройщики пока не видят причин менять их.

Во время карантина сделки шли онлайн. В основном это были те покупатели, кто присматривался, но не решился или не успел купить недвижимость до закрытия границ. Процесс оформления такой сделки мало отличается от обычной. Разница заключается лишь в том, что юристу необходимо получить нотариальную доверенность от покупателя. Далее абсолютно все шаги может совершить представитель:

открытие счета в банке,

получение NIE,

подписание договора купли-продажи и т. д.

Сейчас сложно спрогнозировать, как изменится рынок недвижимости. Оценка ситуации разнится даже у профессиональных экономистов и политологов. Хотя в одном они сходятся — в Европе ожидается серьезный экономический спад уже зимой. Как следствие, рынок недвижимости должен отреагировать снижением цен. Насколько сильным — предсказать невозможно, поскольку аналогов такой ситуации мы еще не переживали.

Хотя есть и другая точка зрения больших игроков на рынке недвижимости, которые значительного падения цен не ожидают. Причем они приводят достаточно логичные аргументы. В мире много людей со значительными накоплениями, и они, опасаясь падения финансовых рынков и кризиса банковской системы, теперь чаще вкладывают деньги в новый дом, в котором можно жить. Среди их предпочтений оказались южные побережья Испании, Италии и Франции. К тому же, пока Испания продолжает программу выдачи Золотых виз при покупке недвижимости стоимостью от 500.000 евро, интерес к этой стране не упадет. По сути, это возможность получить ВНЖ и пропуск в Европу для всей семьи, что для многих оказывается сейчас очень весомым плюсом.

Так, ситуация на рынке недвижимости будет зависеть не только от состояния экономики, как это происходит обычно, но и от спроса, продиктованного колоссальными изменениями во всем мире.

Автор: Наталья Киян (Испания, Марбелья / Чехия, Прага) — юрист, специалист по валютному законодательству РФ, консультант по вопросам налогового резидентства и декларирования доходов граждан РФ, проживающих за рубежом.

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