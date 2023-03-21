Банки в Испании ужесточили процесс выдачи ипотечных кредитов — отказ в кредитах на жилье сильно подскочил в этом году. Об этом сообщает испанская газета «Вангуардиа».

В первые месяцы 2023 года количество отказов в выдаче кредитов на покупку жилья увеличилось на 22,7% по сравнению с тем же периодом 2022-го года. Такими данными делится Trioteca, цифровая платформа, которая занимается предоставлением ипотечных кредитов от 37 финансовых учреждений. «Небогатые люди больше не могут позволить себе ипотечные кредиты», — признает Рикард Гаррига, генеральный директор платформы.

Что любопытно, до прошлого года ситуация была противоположной: между банками шла «коммерческая» война за выдачу ипотечных кредитов.

Как заявил директор аналитического департамента сети агентств недвижимости Tecnocasa, испанские банки стали менее гибкими в выдаче ипотек и не дают займы с размером взноса больше 30% доходов заёмщика.

Указывается, что большинство получателей ипотек — 80,7% — работники по найму с трудовым договором на неопределённый срок, 14,6% — госслужащие, и лишь 4,7% — индивидуальные предприниматели (год назад ИП составляли 9,4% одобренных просителей ипотек).

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Как итог, семьи в Испании вынуждены либо отказываться от покупки жилья, либо покупать более дешевые квартиры. По данным Idealista, в феврале этого года средний ипотечный кредит составил 178,000 евро, что на 4% меньше, чем в прошлом году; средняя же цена купленного ими дома составила 239,144 евро — на 8% меньше, чем в предыдущем году.

Что касается спроса на жилье, в компании Tecnocasa сообщают, что в феврале у них было 181,500 запросов на жилье, а это на 10% меньше, чем в феврале прошлого года. Там прогнозируют, что спрос будет падать и дальше, если процентные ставки будут продолжать расти.

Спрос особенно падает в таких городах, как Сан-Себастьян, Пальма, Барселона и Мадрид; меньше всего эта тенденция затрагивает Лерида, Замора, Авила или Уэльва — там жилье по-прежнему более или менее доступно.