В 2023 году владельцы недвижимости будут платить вдвое больше за налог Taxe foncière. Такое объявление сделала мэр Парижа Анн Идальго.

«Не было иного выбора, кроме как увеличить налог на недвижимость. К этому привели изменение климата, энергетический кризис и инфляция» — написала мэр в своем Twitter.

Примечание. Taxe foncière — это налог, который каждый год платят все владельцы недвижимости во Франции.

Как именно изменится ставка налога на недвижимость? Она увеличится с 13,5% до 20,5%. То есть, если сейчас собственник объекта в 50 кв.м., к примеру, платит налог на недвижимость в размере €438, то уже в 2023 это будет €665.

Для кого будут действовать исключения? Для домовладельцев, которые инвестировали в реконструкцию недвижимости в период с 2020 по 2026 год; для людей в сложном финансовом положении и тех налогоплательщиков, кому уже больше 75 лет (правда, это будет зависеть от уровня их доходов).

Читайте также:

«Рискнули — и так оказались во Франции». Минчанка о том, как продала свое дело в Беларуси и переехала в Париж