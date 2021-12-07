Во Франции в сфере недвижимости за последние 10-15 лет прослеживается стабильный рост цен и даже пандемия не смогла «подкосить» стоимость квадратного метра в крупнейших городах страны. При этом, что интересно, не падает и спрос — за последний год он вырос в среднем на 13%. Из чего состоит феномен французского рынка, журналисту Realting.com рассказал эксперт французской недвижимости Тогрул Алиев.

В Париже стоимость «квадрата» — от €12,000, в Ницце — от €6,000, но государство помогает покупателю

— Франция — одна из тех стран, где стоимость «квадрата» за последние 20 лет только растет. Насколько мне известно, сейчас Франция входит в топ-5 стран Европы с самой высокой стоимостью жилья. Более того, даже сами французы считают свои города очень дорогими для жизни.

В Париже стоимость «квадрата» в новостройках среднего ценового сегмента начинается от €12,000. В «под-Париже» — это около 7-8 километров от Эйфелевой башни — стоимость «квадрата» в новостройках будет начинаться примерно от €6000.

В Ницце стоимость «квадрата» на первичном рынке может варьироваться в районе €7000–€9000. Еще раз подчеркну: мы говорим о среднем ценовом сегменте. Если рассматривать квартиры класса «люкс», стоимость квадратного метра будет в десятки раз выше. Например, в центре Парижа есть жилой комплекс, где стоимость «квадрата» начинается от €25,000

С учетом пандемии рынок недвижимости во Франции, как и во многих других странах, смог подстроиться под современного покупателя. Сейчас есть все условия для покупки недвижимости онлайн. Схема довольно проста: если какая-то квартира вам очень понравилась, то вы можете ее забронировать на 48 часов, потом связаться с риэлтором и получить всю необходимую информацию. Если покупатель не успевает решить все юридические нюансы за 48 часов, то можно внести какую-то символическую сумму на счет застройщика и зарезервировать понравившийся вариант на более продолжительный период (до двух месяцев). В зависимости от ЖК, задаток может составлять от €2000 до €5000. После этого можно спокойно подписать все документы дистанционно и приобрести объект недвижимости, даже не приезжая по Францию.

Отдельно хочется подчеркнуть, что государство помогает покупателю новостроек. Если приобретать жилье на вторичном рынке, то транзакционный налог будет составлять около 7-8%, а если на первичном — то 2,5%. Более того, на квартиры в некоторых объектах сейчас транзакционный налог снизился даже до 0%, но это касается только тех строек, где застройщик берет эти траты на себя. Покупатель может освободиться даже от налога на собственность на 1-2 года.

Если у вас есть источник дохода во Франции (бизнес или фирма), то подоходный налог может также быть равен нулю.

Недвижимость в крупных городах Франции, безусловно, имеет довольно высокую цену, но не снижающийся спрос показывает, что это цена оправданна. По аналитическим данным, спрос на квартиры в 2021 году увеличился на 12%, а на дома — почти на 20%. Некоторые покупатели приобретают квартиры для последующей сдачи их в аренду, и это хороший способ инвестирования с 4-5% годовой доходностью. Можно получить годовую доходность 6-7%, но тогда речь идет о покупке апартаментов, где есть свои нюансы. Например, в апартаментах нельзя получить регистрацию, по факту покупатель приобретает не стены, а право на владение пространством. По сути, это покупка номера в отеле или гостевом доме, и здесь есть как свои преимущества, так и свои недостатки.

И в случае с покупкой квартир, и в случае покупки апартаментов с целью сдачи в их аренду, самостоятельно искать арендаторов не придется. В нашем арсенале есть строительные компании, которые берут управление объектами на себя и помогают собственникам квартир находить арендаторов и иметь стабильный доход.

«Какие гарантии того, что стройка будет завершена?» Немного о страховании строительства

На самом деле государство очень четко регулирует вопросы надежности строительных компаний. Например, если застройщик хочет вывести на продажу свой проект, ему для начала нужно заручиться банковской гарантией. По факту это страхование от неуспеха в строительстве и, если вдруг застройщик обанкротился или у него что-то пошло не так, страховая компания обязуется закончить стройку и покрыть все необходимые расходы. Если такое и случается, то банк чаще всего передает стройку другому застройщику, и проект не замораживается.

Кроме того, все деньги во время сделки проходят через нотариуса — застройщик ничего не получает напрямую от покупателя. Таким образом покупатель получает еще больше гарантий сохранности собственных средств.

Помимо вышеназванной страховки, есть еще несколько обязательных для застройщика страховок:

страховка всего здания от любых поломок на 10 лет (если крыша протечет или случится что-то подобное страховая компания полностью покроет стоимость ремонта),

гарантия энергосбережения (сегодня здания во Франции тратят в 8 раз меньше энергии, чем в 2012 году, и есть определенные нормы, сколько должны собственники квартир тратить электроэнергии. Однако, если стоимость электроэнергии выше этих показателей, страховая компания выплачивает разницу),

гарантия безупречного завершения (если владелец жилья при приемке квартиры находит какие-либо недочеты типо поцарапанной двери или сбитой краски на стенах, страховка покроет все ремонтные работы).

Почему же цены продолжают расти даже в пандемию?

Во время пандемии цены на недвижимость сильно выросли, и причин тому несколько. Во-первых, все люди ждали каких-то глобальных мировых изменений и эта неизвестность сильно действовала на нервы тем, у кого были свободные деньги. Один из наиболее очевидных способов вложить эти деньги — купить недвижимость, что многие и делали. Причем это касалось объектов недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке.

С другой стороны, многие некоренные французы уезжали из страны из-за локдауна и снимали свои квартиры с продажи в надежде просто переждать тяжелые времена. Соответственно, предложение сильно сократилось, что повлияло на рост цен на вторичном рынке. Снижение предложения на вторичном рынке увеличило спрос на первичном. Застройщики не остались в стороне и также стали повышать цены (здесь же можно вспомнить и про рост стоимости строительных материалов).

В целом же могу сказать, что на рынке новостроек Франции сейчас сложилась довольно хорошая ситуация: и у продавца, и у покупателя есть выбор. Это касается и цены, и расположения дома, и других не менее важных характеристик. Плюс, как это ни странно, на повышение цен сыграла и выгодная ипотека, которую сейчас можно использовать при покупке недвижимости. Годовая ставка по ипотеке на данный момент составляет около 2% годовых.

Какие квартиры во Франции можно купить прямо сейчас

Далее мы предлагаем посмотреть на новостройки Франции поближе. Например, двухкомнатная квартира в Нанте площадью 44 квадратных метра продается за €231,000. Речь идет о новостройке, которая будет сдана в III квартале 2024 года, а это значит, что дальше стоимость этой квартиры будет только расти.

По словам продавца, жилье расположена в самом сердце города Нант, а это значит, что собственники смогут наслаждаться всеми преимуществами удобного расположения новостройки. Недалеко от жилого комплекса находятся магазины, остановки общественного транспорта, школы, торговые центры, больница.

За €532,000 можно купить трехкомнатную новостройку площадью 66 квадратных метров в Шатене-Малабри. Срок сдачи этого жилого комплекса — II квартал 2024 года.

Одно из преимуществ этого объекта — возможность менять планировку своей будущей квартиры сразу на этапе строительства. По словам риэлтора, «идеально подходящая для проживания или инвестирования резиденция открывает двери в привилегированную жилую среду».

Еще один интересный жилой комплекс расположен в небольшой коммуне Порник. Эта новостройка привлекает, в первую очередь, своим расположением — прямо на побережье Бискайского залива. Здесь есть как туристическая часть, так и дикие пляжи с уникальной флорой и потрясающими пейзажами.

Но и стоимость жилья здесь значительно выше, чем в двух предыдущих случаях. Купить четырехкомнатную квартиру площадью 100 «квадратов» можно за €905,000.