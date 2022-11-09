«Рискнули — и так оказались во Франции». Минчанка о том, как продала свое дело в Беларуси и переехала в Париж

Что важно знать о жизни во Франции перед переездом? За сколько в среднем можно арендовать квартиру в Париже? Как в стране относятся к иностранцам? Своим опытом о переезде в одну из самых красивых стран Европы с нами поделилась минчанка, которая живет в Париже уже полгода.

«Мы решили, что переезд будет интересным жизненным опытом»

Как гласит статистика, почти 80% людей, которые переезжают во Францию, довольны своим выбором — и вы тоже можете оказаться в их числе. Однако, конечно, прежде чем переехать в новую страну, желательно узнать о ней как можно больше деталей.

Минчанка Карина рассказала нам о своем переезде в Париж, о ценах на жилье и продукты, о французах и их особенностях, а также о том, чем жизнь во Франции отличается от жизни в Беларуси.

— Меня зовут Карина. Я флорист-предприниматель. Родилась и прожила большую часть жизни в Минске. В Беларуси у меня было два салона цветов и декора, которыми я занималась последние пять лет.

Во Францию мы с мужем переехали полгода назад. Супругу сделали предложение по работе, в которое входил переезд в Париж. Какое-то время мы подумали и решили, что это будет интересным жизненным опытом, который расширит наш кругозор. Рискнули — и так оказались во Франции.

На переезд у нас было порядка двух месяцев. В самом процессе не было особенных трудностей, кроме сбора многочисленных вещей и принятия решений относительно того, что брать с собой, а что оставить в Минске.

Также было необходимо разобраться, что делать с бизнесом. Заниматься дистанционно я бы не смогла, так как в цветочной сфере необходимо личное присутствие: проверка цветов в холодильниках, принятие поставок, закупка нового материала и т.д. В итоге я продала свое дело. Это было непростым решением: эмоционально и психологически очень сложно понять, что в ближайшее время на работу (где ты проводил все свое время) идти не нужно.

Мне повезло, и документами для переезда я не занималась. Отдала мужу свое свидетельство о рождении — на этом мое участие закончилось. Компания, в которой работает муж, предоставила нам агентство по переезду, налоговых консультантов и т.д. С их стороны была и есть огромная поддержка.

Примечание. Какие есть способы иммиграции во Францию:

Получение Голубой карты ЕС.

Трудоустройство.

Обучение во Франции.

Переезд по программе Au Pair. В этом случае нужно заключить договор с французской семьей, которой вы будете помогать по дому во время своего пребывания во Франции.

Иммиграция по программе La French Tech (нужно работать в стартапе, или быть его создателем — словом, «крутиться» в этой сфере).

Создание во Франции бизнеса.

Заключение брака с французом/француженкой.

Наличие родственных связей в стране.

Обращение за статусом беженца.

«Не имея французского счета в банке, вы не можете арендовать жилье, а без арендованного жилья вы не можете открыть банковский счет»

— Первые несколько месяцев мы жили в центре Парижа — это временное жилье нам предоставила компания мужа. Около месяца я просматривала объявления на сайтах аренды недвижимости — были варианты как в центре Парижа, так и в пригороде. Агентство по переезду организовывало все встречи по жилью и занималось вопросами, связанными с этим.

В результате мы сняли небольшой дом в паре километров от Парижа: здесь очень свежий воздух, много парков и лесов для прогулок, теннисные корты, поля для гольфа и т.д. Также оказалось плюсом, что у нас здесь есть свое бесплатное парковочное место, ведь в Париже вся парковка платная и очень дорогая. Если жить в городе, в месяц необходимо отдавать за парковку порядка €250.

Самостоятельно найти жилье в Париже гораздо сложнее и дольше. Стоимость аренды жилья не должна превышать 1/3 официального месячного заработка; также необходим гарант: либо гражданин Франции с определенным высоким уровнем дохода, либо французская компания, где вы работаете.

А еще тут можно столкнуться с парадоксальным замкнутым кругом: дело в том, что не имея французского счета в банке, вы не можете арендовать жилье, а без арендованного жилья вы не можете открыть банковский счет. Честно говоря, я не знаю, как самостоятельно все эти проблемы решить. Бюрократия во Франции процветает.

Что касается цен на аренду, в Париже и хороших районах пригорода аренда квартиры 50 кв.м стоит от €1800+коммунальные платежи (€100-200 в зависимости от сезона). Чаще всего, жилье сдается без мебели. Стоимость недвижимости здесь тоже очень высокая (конечно, все зависит от района, постройки и т.д).

Примечание. Во втором квартале 2022-го цены на жилье во Франции выросли на 2,7% — такие данные указаны в исследовании Global House Price Index.

Купить квартиру в Париже сейчас можно в пределах €9-12 тысяч за квадратный метр. Средняя же стоимость «квадрата» по всей Франции — €4-6 тысяч (чем ближе к центру, тем дороже).

— Цены здесь очень разные: все зависит от привычек и предпочтений людей. В самом Париже цены на продукты питания в 2-3 (на некоторые позиции в 5!) раза дороже, чем за городом. В среднем, на семью из двух человек, которые питаются каждый день дома, потребуется около €800 в месяц.

Стоит отметить, что продукты питания во Франции великолепного качества. Выбор овощей, фруктов, сыров, рыбы и мяса тут просто огромный. Я вегетарианец и могу сказать, что ассортимент соответствующей продукции здесь намного больше, чем в Минске.

В итоге, если посчитать всё, то для жизни на двоих здесь понадобится от €3500 в месяц и выше.

«Здесь люди живут гораздо более расслабленно, но забастовки — это вроде национального вида спорта»

— Главное отличие жизни во Франции от жизни в Беларуси — это используемый язык. Я хорошо знаю английский, но французский никогда не учила. Уже полгода изучаю язык с нуля с двумя репетиторами. Необходимо понимать, что для полной интеграции в среду знание языка обязательно. Да и откровенно говоря, во Франции английский не очень любят.

Еще из отличий: здесь люди живут гораздо более расслабленно, меньше спешат и больше отдыхают. Представьте себе: большинство ресторанов, магазинов (включая продуктовые) по воскресеньям не работают. График у них тут вообще странный: после 19:00 трудно что-то приобрести даже в будний день. Лучше всего планировать дела на первую половину дня.

Французы очень свободные по своей натуре, мне нравится за ними наблюдать. Еще здесь все очень приветливые и вежливые. Прощание в магазине на кассе занимает много времени — в начале мне было немного тяжело отвечать таким обилием любезностей, но сейчас я получаю удовольствие от такого рода общения.

Еще Франция отличается количеством пробок: в Минске их не бывает, а здесь они всегда (и по выходным, и ночью). Выезжать по делам надо очень заранее. Вообще, в городе быстрее всего передвигаться на метро (которое, к слову, включает 308 станций).

И конечно же, самая яркая французская черта — забастовки. У местных жителей это что-то вроде национального вида спорта. Совсем недавно была топливная забастовка, так как бензина не было на заправках три недели. Еще часто бастуют водители поездов, так что перед поездкой лучше всего проверить маршрут через приложение.

Меня очень радует, что в Париже практически всегда отличная погода: солнце, голубое небо и очень много зелени. Так что мое настроение здесь на порядок лучше, чем в Минске.

Вообще, Франция очень интересная и разная — мне нравится исследовать страну регион за регионом. Также отсюда легко путешествовать по Европе — как на машине, так и на самолете.

«Иностранцы здесь являются обыденным делом — никто не обращает внимания на приезжих»

— Париж очень интернациональный город, поэтому иностранцы здесь являются обыденным делом. Никто не обращает внимания на приезжих. Если есть проблемы с французским, местные жители всегда с радостью помогут и объяснят все на языке жестов.

Инфраструктура Парижа и пригородов просто отличная: кругом всевозможные магазины, булочные, мясные лавки и т.д. Здесь есть место для мелкого бизнеса, и это очень здорово.

В Париже очень много музеев, и это просто потрясающе. Также огромное количество ресторанов, в том числе из гида Мишлен. Я люблю прогуляться по Люксембургскому саду, парку Монсо, садам Тюильри. Наслаждаюсь атмосферой, любуюсь старинными фасадами и ажурно подстриженными растениями. Каждый день во время прогулки я вижу Эйфелеву башню целиком — радуюсь ей, как ребенок новогодней ёлке. Наверное, из таких маленьких радостей и состоит жизнь.

На данный момент я шаг за шагом возвращаюсь к своей флористической предпринимательской деятельности: летом декорировала свадьбы, а осенью вновь открыла магазин на платформе Etsy; сейчас готовлюсь к новогоднему сезону.

Я как-то прочла одну фразу, которая мне очень понравилась: «Переезд — это социальная смерть». Так оно и есть. Очень важно понимать, что новая страна является огромным стрессом. Не стоит форсировать события и заставлять себя делать то, что не можете. Не обесценивайте усилия и хвалите себя за небольшие достижения. Я советую быть максимально открытыми новому, общаться с людьми, путешествовать, больше читать и изучать местную культуру. Обязательно занимайтесь спортом — это поможет восстановить эмоциональный баланс. Не забывайте про хобби и любимое дело.

Хотите поделиться своим личным опытом переезда и жизни в другой стране? Напишите нам на почту info@realting.com. Будем рады рассказать вашу историю.