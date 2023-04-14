Как выглядит дом в Беларуси, который продается за €2,714,000? Спойлер: ремонта внутри нет

Каждый собственник по-разному оценивает стоимость своей недвижимости — здесь учитываются и вложенные средства, и расположение объекта, и его перспективность на рынке недвижимости в целом, и, конечно, личные ожидания. В каталоге Realting есть дом в Беларуси, стоимость которого собственник оценил в €2,714,000. В чем уникальность предложения?

Коттедж Колодищанский сельский Совет, Беларусь € 2,735,226 840 м²

Недалеко от Минска — в одном из популярных коттеджных поселков — выставлен на продажу стильный дом. Колодищи — это агрогородок в Минском районе, который в последнее время очень активно развивается и растет. Стоимость земельных участков здесь варьируется от $30,000 и до бесконечности, цены на уже готовые (или почти готовые) дома, как мы видим, могут достигать €2,714,000.

Коттедж, который как раз продается за такую сумму, по словам продавца, был построен по индивидуальному проекту, с учетом современных технологий и требований к энергоэффективности. Архитектура выглядит довольно современно: четкие формы, графитовые цвета в сочетании со светлыми элементами, панорамное остекление и террасы из главных комнат. Фундамент и крыша — монолитные, стены — из керамзитобетонных блоков толщиной 500 миллиметров.

Общая площадь двухэтажного коттеджа — 840 кв.м., жилая — 228 кв.м. Сейчас он находится на завершающей стадии строительства: внутри, судя по фотографиям, стены еще не заштукатурены, разводку электричества будущий собственник также сможет сделать под собственный проект.

К дому примыкает СПА-зона с русской баней, хамамом и бассейном. Однако на этой стадии строительства будущий собственник без проблем может при необходимости перепрофилировать эти помещения в жилые комнаты.

Окна — панорамные, с тройным бронированным стеклом, шумо- и теплоизоляционные. Из каждого помещения на первом этаже есть выход на улицу, причем все двери, за исключением парадной, тоже полностью остеклены.

К участку подведены все центральные коммуникации, включая газ. Гараж встроен.

Что касается планировки, то комнаты здесь огромные: гостиная — 79 кв.м., комната отдыха — 55,9 кв.м., гостевая спальня — 18 кв.м., кухня — 26 кв.м., СПА — 39 кв.м. По словам продавца, дом удобен высокими потолками и широкими дверными проемами: «Здесь столько пространства, что отделка и наполнение могут быть любыми».

«Изюминка» первого этажа — камин высотой в человеческий рост в холле.

Дом стоит на собственном угловом участке общей площадью 25 соток. Однако в объявлении указано, что у будущих хозяев дома будет даже больше свободной территории — рядом уже нет места для других участков, вокруг — лес и ухоженные газоны гольф-клуба. Все это гарантирует спокойствие и уединенность.

На красивых осенних фотографиях видно, что на участке растут молодые деревья: березы и хвойные деревья.