Остров Кипр остается одним из самых привлекательных мест для покупки жилья среди выходцев из стран бывшего союза. Ежегодно россияне, украинцы и белорусы приезжают на Кипр с целью приобретения недвижимости. Если вас интересует то, какие налоги обязан платить собственник жилья на Кипре, какие разовые и ежегодные выплаты ожидают иностранцев, покупающих дома или квартиры на территории Кипрской Республики, то наш материал вам точно в этом поможет. Здесь мы собрали всю актуальную информацию о налогах на Кипре.

Отсутствие налога на недвижимость – одна из причин переезда на Кипр

Как и во многих государствах мира владельцы частной собственности на Кипре должны платить ежегодные налоги. Иностранные граждане, владеющие недвижимым имуществом на острове, не исключение. При этом несколько последних лет власти Кипра, желая привлечь в страну как можно больше инвесторов, ежегодно снижают налоговые ставки для собственников недвижимости.

Так, в 2017 году кипрское правительство выпустило постановление о полной отмене налога на недвижимость. Сроки действия этого постановления не указаны. В 2018 году данное налоговое послабление продолжает действовать. При этом в стране постоянно идут разговоры о возвращении к прежней схеме.

Напомним, что до 2017 года каждый налоговый резидент Кипра должен был до 30 сентября уплачивать так называемый Immovable Property Tax (налог на недвижимость). Суммы выплат рассчитывались согласно кадастровой стоимости имущества на 1980 год (то есть, исходя из цен в 5-10 раз ниже актуальных).

Ставки налога на недвижимость на Кипре (временно отменены)

Кадастровая стоимость, в евро Величина налога, в % До 40 тысяч 0,6 От 40 до 120 тысяч 0,8 От 120 до 170 тысяч 0,9 От 170 до 300 тысяч 1,1 От 300 до 500 тысяч 1,3 От 500 до 800 тысяч 1,5 От 800 тысяч до 3 миллионов 1,7 От 3 миллионов и выше 1,9

Еще раз подчеркиваем: с 1 января 2017 года на Кипре временно отменен налог для всех собственников жилья. Если вы владеете недвижимым имуществом на Кипре, то согласно действующему законодательству вы освобождены от уплаты Immovable Property Tax (налога на недвижимость).

Налог на покупку жилья на Кипре

Если вы покупаете недвижимость напрямую у застройщика (то есть на первичном рынке), то при осуществлении сделки вы обязаны заплатить в казну государства НДС в размере 19%. При этом с 2012 года на острове действует правило снижения ставки НДС до 5%, если покупаемое или возводимое жилье является первым и единственным жильем заявителя. То есть жители Кипра и иностранные граждане при приобретении объекта недвижимости, который станет местом их жительства, оплачивают НДС по ставке 5%. Согласитесь, 14% – приятная экономия.

Важно: льготная ставка налога на добавленную стоимость в размере 5% распространяется только на 200 «квадратных» метров площади объекта недвижимости. На оставшиеся метры площади будет начислен НДС в размере 19%.

Гербовый сбор на Кипре

Еще одна важная статья расходов при покупке жилья на острове – госпошлина, или так называемый гербовый сбор. Он зависит от стоимости купленного жилья и уплачивается в течение тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи.

Стоимость приобретенного объекта недвижимости, в евро Налоговая ставка, в % До 170 тысяч 0,15 От 170 тысяч и более 0,2

Титульный сбор

Регистрационную плату за перевод права собственности взимает и департамент земельных ресурсов Кипра. Это, так называемый, титульный сбор. Сумма этого «налога на покупку недвижимости» также зависит от того, сколько вы заплатили за дом или квартиру на Кипре.

Стоимость приобретенного объекта недвижимости, в евро Налоговая ставка, в % До 85 тысяч 3 От 85 до 170 тысяч 5 От 170 тысяч и более 8

Титульный сбор может быть отменен, если при покупке вы уплачивали НДС по ставке 19%.

Важно! В случае оформления покупки дома, виллы или квартиры на Кипре на нескольких лиц: супругов или родственников, налогооблагаемая сумма каждой доли будет снижена, а значит снизится и процент налога. Этот способ абсолютно легален и позволяет сэкономить при покупке недвижимости на территории Кипрской Республики.

Налог на продажу жилья на Кипре

Будущим владельцам земли и домика стоит помнить про то, что продажа жилья на острове тоже будет облагаться налогом. Законодательство Кипра разрешает выручить с продажи только ту сумму, которая была потрачена на покупку объекта недвижимости + стоимость ремонта (не забывайте сохранять все чеки!). Именно на эту сумму не будет распространяться налог на продажу жилья. Если же вы решили перепродать объект недвижимости с выгодой для себя, то готовьтесь к уплате налога на прирост капитала (так называемый Capital Gains Tax).

Налог на прирост капитала

Мы выяснили, что вся прибыль, полученная от продажи дома на Кипре, будет обложена налогом. На сегодняшний день Capital Gains Tax составляет 20%. Однако, и здесь есть нюансы, в которых стоит разобраться. Так, налог не распространяется на первые 17 тысяч евро прибыли. То есть, если вы купили до за 100 тысяч евро, а потом продали его за 117 тысяч, то налог вам не грозит. Если же вы реализовали объект недвижимости за 130 тысяч, то 20%-й налог будет распространяться только на разницу в 13 тысяч евро. Первоначальная стоимость дома + первые 17 тысяч евро налогом не облагаются. Кроме того, необлагаемая налогом сумма может увеличиться, если вы впервые продаете жилье и прожили в нем не менее 5 лет. В этом случае налог не грозит уже 85 тысячам прибыли. То есть купив дом за 100 тысяч и прожив в нем 5 лет, вы сможете без налога продать его за 185 тысяч. Налог будет распространяться только на прибыль сверх этой суммы.

За что еще должен платить собственник недвижимости?

Как и все граждане Кипра, выходцы из других стран, владеющие жильем, должны раз в год оплачивать муниципальный сбор, который идет на оплату уборки улиц и вывоза бытовых отходов. Суммы этого сбора зависят от муниципалитета и в среднем составляют от 60 до 100 евро. Кроме того, собственник должен вовремя платить за электроэнергию (1 раз в два месяца), воду и другие коммунальные услуги. Так как жилыми комплексами на Кипре управляют жилищные компании, то следует учитывать и расходы на них – примерно 50-70 евро в месяц в зависимости от количества обслуживающего персонала.